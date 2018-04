Incendie au centre-ville de Bathurst: l’accusé condamné à trois ans de prison

Ayant reconnu sa culpabilité à deux chefs d’accusation liés à l’incendie d’une partie du centre-ville de Bathurst le 27 novembre 2015, Perry Kinsman a été condamné à trois ans de prison moins le temps qu’il a déjà purgé, soit l’équivalent de 910 jours.

Le juge Réginald Léger a rendu sa sentence jeudi en Cour du Banc de la Reine de Bathurst. Il a penché en faveur de la recommandation conjointe de la défense et de la Couronne de trois ans d’emprisonnement.

«C’est sûr que le centre-ville de Bathurst ne sera plus le même après cet incendie. En plus des impacts financiers des victimes, il a aussi des aspects humains à prendre en considération dans cet incendie. »

Invité à faire un commentaire, Perry Kinsman a mentionné à la Cour qu’il était content que l’incendie n’ait fait aucun blessé.

De son côté, l’avocate de M. Kinsman, Alison Ménard a mentionné que cette sentence est juste dans les circonstances.

«Plusieurs facteurs atténuants ont plaidé en faveur de mon client, dont son niveau de responsabilité. Aussi, le fait qu’il a plaidé coupable pour éviter un procès long et coûteux et son niveau de culpabilité morale, puisque c’était un accident. C’est quelqu’un qui cherchait des mégots de cigarettes et à la place il a allumé un morceau de papier qui a causé le feu. Il a certainement des remords, il ne s’attendait pas à cela. Il a appris en même temps que tout le monde qu’il avait un incendie au centre-ville. »

Pour ce qui est des problèmes de dépendances à l’alcool de son client, l’avocate Ménard mentionne que normalement il n’y a pas de possibilité de traitement à l’intérieur de la prison.

«Mon client est à jeun depuis son incarcération, mais cela ne veut pas dire autant qu’il a eu des traitements. Je pense qu’il a accès à quelques rencontres des alcooliques anonymes une fois par mois.»

Le procureur de la Couronne, Marc Bourgeois est également satisfait de cette sentence.

«Pour les victimes et les citoyens de Bathurst, je pense que c’est la bonne décision de mettre fin à ce procès. Je pense que le juge a bien énuméré les principes qui ont justifié d’accepter la décision conjointe de trois ans.»

Les faits reprochés à Perry Kinsman remontent au soir du 27 novembre 2015, un peu avant minuit, les pompiers ont été appelés sur les lieux d’un incendie qui s’est déclaré à l’arrière de l’animalerie Birds Eye View, sur l’avenue King à Bathurst.

Le feu s’est rapidement propagé et a affecté les édifices à proximité, soit le restaurant Café Gourmet/Chez Bacchus, l’ancien bâtiment historique en pierres de la Banque de Montréal qui a abrité pendant un temps un Greco, ainsi que l’immeuble Christie. Les pompiers ont combattu les flammes pendant plusieurs heures. Personne n’avait été blessé lors de ce sinistre qui a forcé plusieurs entreprises et locataires qui vivaient dans ces bâtiments à trouver d’autres refuges.

Les dommages de ce sinistre ont été évalués à plus d’un million de dollars. Tous les édifices touchés ont été démolis.

Âgé de 55 ans, Perry Kinsman a été arrêté le 5 août 2016 et a plaidé coupable le 5 février 2018. Il purgera le reste de sa peine dans une prison fédérale.