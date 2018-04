La GRC enquête sur un vol de chiots

La GRC sollicite l’aide du public afin de retrouver trois chiots volés dans une grange pendant la nuit de lundi à mardi.

Entre 2h30 et 4h, le 3 avril, quelqu’un s’est introduit par effraction dans la grange de la ferme Wilson’s à Etsey’s Bridge, une petite communauté en banlieue de Fredericton.

La GRC précise que les chiots n’ont pas été sevrés «et pourraient donc être très malades si on ne les retrouve pas».

Un des chiots volés est un chihuahua brun foncé et blanc. Les deux autres sont des bichons havanais (ou bichons maltais). L’un d’eux est une femelle blanche et noire avec l’oreille gauche blanche et l’oreille droite noire. L’autre est un mâle blanc et brun avec une tache brune sur le dos.

Les personnes qui ont de l’information concernant le vol ou qui savent où se retrouvent ces chiots sont invitées à communiquer avec la GRC, au 506-357-4300. L’information peut aussi être transmise de façon anonyme via Échec au crime sur Internet, au crimenb.ca, ou par téléphone, au 1-800-222-8477.