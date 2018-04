Un nouveau centre dentaire à Moncton malgré les objections de citoyens

Les membres du conseil municipal de Moncton ont approuvé, mardi soir, la construction d’un nouveau centre dentaire situé à l’intersection des chemins Shediac et Weston.

La construction du centre doit commencer ce printemps et doit se faire en deux phases. Cela inquiète des résidents qui restent à proximité, sans compter le fait que le voisinage ne s’attendait pas à avoir un immeuble commercial dans sa cour.

«Mon principal point d’objection, c’est ce que ce sera fait en deux phases. Vous allez nous faire passer à travers deux étapes de constructions, deux étapes de perturbations», a indiqué une porte-parole des résidents devant le conseil municipal.

Le centre dentaire et médical est le projet du Dr Henri LeBlanc. Le dentiste cherche à élargir sa pratique et ses opérations. Il a imaginé un immeuble à deux étages dans lequel il aménagerait ses bureaux en plus de louer des espaces à des professionnels de la santé, une pharmacie et potentiellement un restaurant.

«C’est un projet que j’entreprends personnellement avec ma pratique dentaire sans partenaire. Alors, les chiffres deviennent importants. C’est évident. Le projet doit être viable pour ne pas nuire à notre capacité à bien fonctionner. J’espère que ça peut expliquer le fait qu’il y a deux phases», a souligné le Dr LeBlanc.

«Notre but n’est pas d’avoir un restaurant qui sera ouvert jusqu’à 2h au petit matin», a expliqué Marcel LeBlanc d’Amico construction.

Les explications du constructeur et du propriétaire ont satisfait les membres du conseil municipal. La construction de la première phase pourra donc commencer. Elle comprend un immeuble de 5400 pieds carrés et 60 places de stationnements.

Lorsque la deuxième phase sera complétée, au cours des prochaines années, l’immeuble aura une superficie de 9000 pieds carrés et 112 espaces de stationnements.

Le propriétaire devra respecter certaines conditions. Il devra entre autres planter des arbres à ses propres frais après le projet d’élargissement du chemin Shediac en 2020 en plus d’ériger une clôture.