24 accusations contre un chemin de fer de la famille Irving

Les responsables d’un chemin de fer appartenant à la famille Irving ont plaidé non coupables à 24 chefs d’accusation alléguant que l’entreprise a violé les normes de sécurité en matière de transport du pétrole.

Les allégations ont été portées contre la New Brunswick Southern Railway Company Ltd., une filiale de J.D. Irving Ltd., après une enquête de Transports Canada déclenchée à la suite du déraillement ferroviaire à Lac-Mégantic, au Québec, qui a fait 47 victimes en 2013.

Selon les documents de la cour, la moitié des 24 accusations portées contre le chemin de fer concernaient des documents d’expédition incorrects et l’autre moitié alléguait que du personnel non qualifié était impliqué dans les envois.

Il ne s’agit pas de violations liées à la catastrophe à Lac-Mégantic, mais plutôt à des événements survenus entre le 3 novembre 2012 et le 5 juillet 2013 dans la région de Saint-Jean.

La compagnie devait initialement comparaître devant le tribunal le 27 novembre, mais des retards dans les divulgations de la Couronne ont donné lieu à un plaidoyer vendredi.

L’automne dernier, Irving Oil a été condamnée à payer 4 millions de dollars après avoir plaidé coupable à 34 chefs d’accusation découlant de l’enquête sur la catastrophe à Lac-Mégantic.

Les accusations portées en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses découlaient d’une enquête conjointe menée par Transports Canada et la GRC à la suite du déraillement mortel du train.

Le 6 juillet 2013, un train transportant 7,7 millions de litres de pétrole brut a accéléré vers la petite ville de Québec à 104 km/h avant de dérailler.

L’affaire contre New Brunswick Southern Railway sera renvoyée devant le tribunal le 4 juin pour fixer les dates du procès.