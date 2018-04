30 ans plus tard, la pêche au poisson rouge pourrait reprendre

Après presque 30 années de moratoire, les pressions s’accentuent pour rouvrir la pêche commerciale au sébaste en 2018. Ottawa se penchera sur la question lors d’une réunion à Halifax, le 10 mai.

L’explosion des stocks de sébaste bouleverse l’écosystème du golfe du Saint-Laurent. Plusieurs attribuent notamment le déclin de 41% du quota de la crevette du golfe, en 2018, au «poisson rouge».

La biomasse du sébaste a atteint 2,5 millions de tonnes dans le golfe en 2017, selon des estimations des chercheurs de l’Institut Maurice-Lamontagne du ministère des Pêches et des Océans. Ils estiment que ce poisson a consommé 162 269 tonnes de crevettes nordiques, l’an dernier.

Malgré tout, le sébaste du golfe du Saint-Laurent a toujours le statut d’espèce en voie de disparition selon le Comité sur la situation des espèces en péril du Canada. Il fait l’objet d’un moratoire sur la pêche commerciale depuis 1995, quand la surpêche a provoqué un déclin de 97% de la biomasse.

Éda Rousselle, conseillère aux pêches de l’Association des crevettiers acadiens du Golfe, estime que le temps est venu de relancer la pêche.

«Il n’y avait pas de sébaste dans le golfe pendant des années, et ç’a explosé tout d’un coup. Ç’a fait des ravages au niveau de la crevette, c’est sur. Nous, nous pensons que la biomasse est assez élevée pour que le moratoire soit levé et qu’une pêche débute.»

La semaine dernière à Montréal, des membres de l’industrie se sont rassemblés pour élaborer les bases d’une pêche commerciale durable. Un des modèles proposés comprend une pêche dans l’unité 1 (golfe du Saint-Laurent) de 7500 tonnes, en 2018, et de 10 000 tonnes, en 2019.

L’an dernier, comme chaque année depuis 1999, il y a une pêche indicatrice avec un total admissible de 2000 tonnes.

«Il ne faut pas que l’histoire se répète. On a un modèle d’exploitation axée sur la précaution pour une pêche durable et responsable. Malgré une biomasse super élevée, ce n’est pas vrai que les pêcheurs veulent tout prendre. Mais il faut rouvrir la pêche, parce qu’il n’y a plus d’équilibre.»

La réouverture de la pêche ne sera pas une chose simple. Les vendeurs devront mettre l’épaule à la roue afin de reconstruire le marché du poisson rouge. Et le gouvernement fédéral devra déterminer qui aura le droit de pêcher.

«Il y a beaucoup d’incertitudes encore. C’est une pêche qui n’a pas eu lieu depuis 30 ans. Il y a beaucoup de travail à faire. Il faut regagner les marchés, il faut que les usines se préparent, et il y a la question des bateaux. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut commencer quelque part», mentionne Mme Rousselle, ajoutant que la majorité des pêcheurs de sébaste sont aujourd’hui à la retraite.

Des représentants du MPO et de l’industrie doivent s’attaquer à ces questions lors d’une réunion de comité consultatif sur la pêche au sébaste à Halifax, le 10 mai.

«Je pense que cette réunion sera déterminante.»

La biomasse du sébaste est en pleine croissance en raison de cohortes exceptionnelles, de 2011 à 2013. L’espèce a une croissance lente. La moitié du stock atteindra la taille minimale pour la pêche (22cm) cette année, alors que la moitié atteindra la maturité sexuelle (25cm), en 2020.

Prédateur des fonds marins à 150m à 300m de profondeur, le sébaste peut atteindre l’âge de 75 ans.