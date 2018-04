Bleuets sauvages: des allégations de complot sont sous enquête

Le Bureau de la concurrence se penche sur des allégations à l’effet que des producteurs de bleuets sauvages du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard soient victimes d’un complot des transformateurs opérant dans les provinces maritimes.

C’est ce qu’a appris l’Association des producteurs de bleuets sauvages du Nord-Est du Nouveau-Brunswick dans une lettre reçue de la division générale des cartels et des pratiques commerciales trompeuses, une division du Bureau de la concurrence.

Le président de l’Association des producteurs des bleuets sauvages du Nord-Est du Nouveau-Brunswick, Louis Philippe McGraw, soutient que les résultats de l’enquête permettront enfin d’affirmer ou d’infirmer les craintes des producteurs.

Au cours des trois dernières années, le prix payé aux producteurs de bleuets sauvages au Nouveau-Brunswick est à la baisse. Après avoir atteint un sommet en 2006 à plus d’un dollar la livre, le prix a chuté à son plus bas ne dépassant pas 0,30 $ la livre depuis 2016 et on ne prévoit pas de hausse cette année.