Commerce en ligne: la Place Champlain n’a pas dit son dernier mot

Le développement des ventes en ligne signe-t-il la fin des centres commerciaux? Entre liquidations de commerces et virage numérique, les habitudes de consommation sont en plein bouleversement.

Après la liquidation de Zellers, Target , et Sears, la chaîne de magasins de jouets Toys “R” Us Canada a échappé de peu au même sort, le mois dernier, après qu’a été annoncée la fermeture des branches britanniques et américaines.

Sauvée de justesse, la situation critique de la chaîne de magasins – qui compte trois succursales au Nouveau-Brunswick, à Moncton, Fredericton et Saint-Jean – pose tout de même une question: l’heure du magasinage dans les centres commerciaux est-elle révolue?

Pour Jean-Claude Poitras, professeur de marketing au Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de Dieppe, le constat est sans appel: les liquidations en séries sont à imputer au commerce en ligne.

«Chez les jeunes, le commerce physique n’est pas quelque chose qui les intéresse vraiment. C’est une génération à l’heure du numérique. Ils sont capables de profiter de services en ligne où il n’y a pas besoin de payer ni pour la manutention ni le transport. Ils savent où aller pour économiser de l’argent.»

Pour le professeur, les magasins qui déposent la clé sous la porte sont ceux qui n’ont pas pris le train du numérique à temps, et dont les clients ont été attirés vers les meilleures affaires et la facilité des ventes sur internet.

Une situation qui se répercute directement sur les centres commerciaux qui accueillent de telles enseignes, selon M. Poitras.

À la Place Champlain, plus gros centre commercial de la province situé à Dieppe, dont les consommateurs viennent de partout au Nouveau-Brunswick et dans les Maritimes, la liquidation de Sears n’est pas sans conséquence.

«Sears occupait une superficie de 50 000 pieds carrés. C’est certain pour le centre commercial que ça donne un gros coup et que ça fait mal», explique M. Poitras.

Contactée par l’Acadie Nouvelle, Cadillac Fairview, entreprise propriétaire de la Place Champlain, n’a pas souhaité commenter.

Pour autant, la galerie marchande n’a pas dit son dernier mot. La Place Champlain, pour conserver ses clients, a opté pour une stratégie d’association avec les magasins alentour, en privilégiant une stratégie de publicité groupée. De quoi attirer au centre commercial la clientèle des commerces voisins.

«Ils vont essayer de s’associer pour avoir des magasins autour d’eux capables d’attirer le monde. Juste à côté de la place Champlain, on a le Chapters, le Cineplex et le Bass Pro Shop. Le Bass Pro Shop, par fin de semaine, il y a 30 000 personnes qui passent», témoigne M. Poitras.

Par ailleurs, si le commerce en ligne gagne de plus en plus de terrain dans les habitudes des consommateurs, nombre d’entre eux ne sont pas prêts à faire une croix sur le magasinage en personne.

«Je préfère me rendre en magasin pour voir ce que j’achète. Comme ça, je peux toucher et essayer les vêtements avant de les acheter», explique Jeannette, une habitante de Memramcook.

Même opinion pour Robin, élève du secondaire à Halifax de passage à Dieppe, pour qui se rendre au centre commercial est l’occasion de prendre du bon temps avec ses amis, en plus de faire ses emplettes.

«Parfois, je viens pour magasiner, mais souvent j’y vais seulement pour voir des amis», explique-t-elle. Si la Néo-Écossaise admet magasiner de plus en plus en ligne, celle-ci ne délaisse les galeries marchandes pour autant.

Pour M. Poitras, il est difficile de tirer d’ores et déjà des conclusions sur le futur des centres commerciaux. Pour autant, celui-ci assure qu’en termes de consommation, «les habitudes vont changer».

Selon les données du site de statistiques Statista, en 2013, les ventes en ligne représentaient 4,5% du total du commerce de détail au Canada. En 2017, cette proportion atteignait 7,3%. Le site de statistique s’attend à ce que ce taux grimpe encore, jusqu’à 10% en 2020.