Expo-sciences: cinq scientifiques en herbe gagnent leur billet pour Ottawa

Adrien Bouhtiauy, Maude Landry, Sarah Pelletier, Neila Selouani et Caitlin Riordon représenteront le Nouveau-Brunswick à Ottawa en mai prochain. - Acadie Nouvelle: Marie Toulgoat.

Une centaine d’élèves ont investi vendredi les locaux de l’Université de Moncton au pour l’Expo-sciences francophone provinciale et partager leurs recherches scientifiques. Parmi les participants, cinq auront la chance de représenter le Nouveau-Brunswick lors de la compétition nationale à Ottawa.

Vendredi après-midi, le gymnase du CEPS Louis-J.-Robichaud de l’Université de Moncton a troqué ses athlètes pour des apprentis scientifiques. Une centaine d’élèves des trois districts scolaires francophones de la province, de la sixième à la douzième année, ont fait le déplacement pour présenter le fruit de leurs recherches.

Fonctionnement d’un robot grâce à l’utilisation de l’électrode, analyse de la production de chaleur par un chauffe-main ou encore effets des «fidget spinners» sur la performance des élèves, plus de 75 projets étaient présentés aux visiteurs. Parmi ceux-ci, douze ont séduit le jury et reçu une médaille.

Après avoir été couronnées lors de l’Expo-sciences du district scolaire francophone Nord-Est en mai dernier, Maude Landry et Sarah Pelletier ont remporté la médaille d’or dans la catégorie des élèves d’écoles secondaires, grâce à leur étude surprenante sur les effets du stress sur les plans de piments habanero.

«On voulait causer un stress sur notre plante pour but d’augmenter un composé qu’on appelle la capsaïcine. Ce composé-là est vraiment bon pour la santé et peut aider prévenir le cancer, comme anti-inflammatoire ou contre les douleurs», explique Sarah Pelletier.

En exposant les plantes à différents facteurs de stress, comme un arrosage moins fréquent ou un arrosage avec de l’eau salée, les deux élèves à la polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet se sont aperçues qu’il était possible d’obtenir de meilleurs rendements et plus de capsaïcine.

Les deux jeunes femmes, qui se destinent à une carrière dans le domaine de la santé, espèrent qu’une telle découverte pourrait être utile à la médecine.

En plus d’avoir grimpé sur la première marche du podium dans leur catégorie, les deux scientifiques en herbe prendront le chemin d’Ottawa le mois prochain, pour représenter la province au cours de l’Expo-Sciences pancanadienne. Une belle expérience qu’elles ont déjà eu l’occasion de vivre l’an passé en Saskatchewan.

«On est super excitées. On ne s’attendait vraiment pas à y aller encore», affirme Maude Landry, dans un grand sourire.

Maude et Sarah seront accompagnées dans leur voyage en Ontario par Adrien Bouhtiauy – qui était également de la partie à l’Expo-sciences pancanadienne de l’an passé – Caitlin Riordon et Neila Selouani, dont les recherches scientifiques ont également retenu l’attention du jury.