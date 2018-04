Les maires des grandes villes du N.-B. sont à Toronto

Les maires de Fredericton, de Moncton et de Saint-Jean sont à Toronto vendredi et samedi pour prononcer des discours lors d’un déjeuner-causerie organisé par le Economic Club of Canada, ainsi que pour participer au recrutement de nouveaux arrivants au salon de l’emploi Toronto Newcomers Canada.

Le maire Mike O’Brien, de Fredericton, la mairesse Dawn Arnold, de Moncton, et le maire Don Darling, de Saint-Jean, appuieront les représentants d’Opportunités NB, de la division provinciale axée sur la croissance démographique, et d’agences locales en matière de développement économique, ainsi que plusieurs employeurs du Nouveau-Brunswick dans la promotion de la province et ses trois plus grands centres urbains.

Le salon de l’emploi destiné aux nouveaux arrivants aura lieu samedi, et constitue le plus important événement de recrutement de travailleurs étrangers.

Au salon, un pavillon est consacré aux employeurs néo-brunswickois spécialisés en technologie, en finances, en mégadonnées, dans l’industrie du jeu, dans les secteurs pétroliers, en assurances, en biotechnologie et en soins de la santé. Ils encourageront les entreprises et les éventuels ouvriers à s’installer au Nouveau-Brunswick.