Tronçon Janeville-Bertrand: le maire de Bathurst s’impatiente

Le maire de Bathurst, Paolo Fongemie dénonce le manque d’engagement du gouvernement provincial pour la construction d’un tronçon routier reliant la région Chaleur à la Péninsule acadienne, de Janeville jusqu’à Bertrand.

La construction de ce tronçon routier est importante pour le développement économique des différentes communautés de la région, et c’est décevant que la province ne prenne pas au sérieux cette demande, mentionne le maire Fongemie.

«La seule chose qu’on demande au gouvernement provincial est de s’engager dans la réalisation de ce projet de développement économique. J’ai été très déçu de la rencontre avec le gouvernement en mars dernier. On a pas été en mesure de trouver des réponses claires à nos préoccupations.»

«C’est sûr que les investissements de la province au niveau de l’Hôpital régional Chaleur et le pont Brown sont importants, mais c’est du rattrapage et non du développement économique. Lorsqu’on arrive avec des projets de développement économique, je trouve décevant qu’on se fasse dire: on vous a trop donné.»

Paolo Fongemie, maire de Bathurst – Acadie Nouvelle: Béatrice Seymour

La construction du tronçon routier reliant la région Chaleur à la Péninsule sera un enjeu électoral dans la région, confie le maire de Bathurst.

«Cela ne fait pas de doute que ce sera un enjeu électoral. On a eu la visite du chef du Parti conservateur, Blaine Higgs, qui a souligné l’importance de ce projet. On aimerait que tous les partis politiques puissent s’engager à la réalisation de ce projet.»

Le député de Bathurst-Est-Népisiguit-Saint-Isidore, Denis Landry, ne veut pas que ce projet soit une promesse électorale, mais plutôt un projet de communauté.

«La Péninsule est probablement une des seules régions au Nouveau-Brunswick qui n’est pas reliée par une autoroute. C’est un besoin et on le réalise en tant que gouvernement. Lorsque j’étais ministre des Transports, le projet avait été accepté, mais malheureusement le gouvernement a changé et les priorités également. Les députés de la région ainsi que le gouvernement vont travailler pour que ce projet soit une priorité.»

En septembre 2017, les commissions de services régionaux Chaleur et de la Péninsule acadienne ont uni leurs voix pour réclamer la construction du tronçon routier de Janeville jusqu’à Bertrand (ce qui éviterait de devoir traverser plusieurs petites localités, où les limites de vitesse sont réduites).

Les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé cette semaine un projet de 272 millions $ pour élargir à quatre voies une section de 20 km entre Shediac River et la Petite rivière Bouctouche.