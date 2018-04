Une gérante immobilière radiée pour vol à l’étalage

Le permis d’une gérante immobilière de longue date de Fredericton a été annulé à la suite d’un vol à l’étalage.

Siew Lan Hong Mulligan a été déclarée coupable en août 2017.

La décision de suspendre Mme Mulligan a été prise après que sa condamnation a été portée à l’attention de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.

«Mme Mulligan a eu la possibilité d’être entendue pour expliquer la situation. En vertu de la Loi sur les agents immobiliers, Mme Mulligan devait signaler immédiatement à l’organisme de réglementation sa déclaration de culpabilité», peut-on lire dans un communiqué.

Dans sa décision, l’organisme a tenu compte du fait que l’intégrité «est une qualité importante chez un gérant d’immobilier agissant pour le compte de consommateurs qui prennent une des décisions financières les plus importantes de leur vie. L’organisme juge que l’omission de Mme Mulligan de divulguer sa condamnation, en plus de la condamnation elle-même, témoigne de son manque d’intégrité et de son inaptitude à détenir un permis.»