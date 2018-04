Le Parti libéral poussé vers la gauche par ses membres

À six mois des élections provinciales, les membres du Parti libéral montrent leurs couleurs et poussent leurs dirigeants à gauche. Rassemblés à Bathurst, en fin de semaine, ils adopté bon nombre de résolutions visant à renforcer le filet social de la province.

Quelques centaines de militants ont bravé les intempéries, samedi matin, afin de se rendre au Centre régional K.-C. Irving pour participer au congrès biennal et des politiques de l’Association libérale du Nouveau-Brunswick.

Une trentaine de résolutions découlant d’une série de forums politiques étaient à l’ordre du jour. Elles ont toutes été adoptées très rapidement, puisque peu d’interventions, de débats ou d’amendements ont été constatés.

Les militants ont lancé un signal assez clair aux instances dirigeantes du Parti libéral en appuyant de nombreuses politiques que l’on pourrait qualifier de progressistes et certainement situées à gauche du spectre politique.

Ils se sont entre autres rangés derrière la mise en place d’un «revenu de base garanti, en commençant par des projets pilotes dans les régions de la province ayant les plus grands besoins», de l’équité salariale dans le secteur privé et de l’augmentation du financement des garderies.

Plusieurs résolutions touchent au secteur de la santé. Et dans ce cas-là aussi, les membres demandent à leurs leaders de se positionner en faveur d’un renforcement du rôle joué par l’État.

Ils veulent entre autres que le gouvernement couvre les coûts de déplacement des enfants malades et de leurs familles qui doivent se rendre à l’extérieur du N.-B. pour suivre des traitements, que des fonds soient réservés pour les hôpitaux et les cliniques ruraux, que davantage de psychiatres et de psychologues soient embauchés par la province et que le nombre de lits réservés aux soins de santé mentale critiques soit augmenté.

Les militants veulent de plus que tous les Néo-Brunswickois puissent apprendre gratuitement une deuxième langue officielle dans le système des collèges communautaires et que la porte soit ouverte à l’installation de caméras aux feux rouges.

En ce qui a trait à l’environnement, les libéraux souhaitent que le gouvernement aide davantage les communautés de la province à évaluer les risques liés aux changements climatiques et que les gens qui demeurent dans une plaine inondable (ou à moins d’un kilomètre) «soient obligés de souscrire une assurance contre les intempéries, si disponible, ou alors de renoncer à leur droit d’accès au programme d’aide financière en cas de catastrophe.»

On note aussi que les militants ont pris position dans le dossier du glyphosate, un herbicide controversé utilisé entre autres par Énergie NB et par les entreprises forestières.

Ils souhaitent que le gouvernement envisage d’interdire l’utilisation de ce produit sur les terres publiques…mais seulement si Santé Canada détermine qu’il «présente un risque pour la santé publique». Cela n’est pas le cas à l’heure actuelle.

Des valeurs «équilibrées», selon Roger Melanson

En mêlée de presse, peu après l’assemblée, le ministre de l’Éducation postsecondaire et président du Conseil du trésor, Roger Melanson, a été délégué afin de se prêter à une mêlée de presse.

Il a qualifié l’ensemble des résolutions adoptées samedi de «guide» qui sera pris en considération lors de l’élaboration du programme électoral.

«Aujourd’hui, on n’annonce pas une plateforme. On annonce des résolutions qui reflètent les idées des membres du Parti libéral du Nouveau-Brunswick pour nous offrir un guide à développer la plateforme», a-t-il dit.

Lorsqu’on lui a fait remarquer que de nombreuses politiques peuvent être vues comme étant à gauche, il a répondu que le Parti libéral est «progressiste» tout en étant «responsable au niveau financier». Selon lui, sa formation a des valeurs’«équilibrées».

«Je ne suis pas sûr que c’est une question de droite ou de gauche. C’est une question de comment on peut mieux répondre aux besoins de la population du Nouveau-Brunswick, que l’on puisse faire avancer notre province et aider à avoir une croissance économique en ayant un tissu social qui rencontre les besoins des gens du Nouveau-Brunswick.»