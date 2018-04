Un brise-glace pour permettre le début de la pêche au crabe (vidéo)

La première tentative pour déglacer la baie de Shippagan ayant échoué, un brise-glace de la Garde côtière canadienne était de nouveau à l’œuvre au large de la Péninsule acadienne ce week-end. L’Acadie Nouvelle a eu l’occasion de monter à bord du navire Sir William Alexander pour voir les efforts de déglaçage de près.

Le Sir William Alexander avait d’abord été dépêché au large de la Péninsule acadienne à la fin mars pour briser la banquise, mais la glace s’est reformée en raison du temps froid.

L’objectif est de permettre aux crabiers de prendre la mer plus tôt cette année avant la migration des baleines noires, une espèce menacée d’extinction, dans les eaux du golfe du Saint-Laurent. L’intervention fait partie des mesures annoncées par Dominic LeBlanc, ministère des Pêches et des Océans, pour protéger le grand mammifère marin.

Douze baleines noires sont mortes dans les eaux de l’Atlantique Nord en 2017 et des nécropsies ont permis de déterminer que plusieurs d’entre elles sont mortes empêtrées dans de l’équipement de pêche.

Malgré tout, il est assez inhabituel qu’un brise-glace se trouve dans les eaux de la baie de Shippagan au début avril, constate Douglas Roe, commandant du navire.

«Je pense que c’est assez extraordinaire d’être ici. Le but est d’essayer d’aider les pêcheurs de crabe à sortir plus tôt.»

Pour mener à bien son mandat, l’équipage du Sir William Alexander mise grandement sur le vent et les conditions météorologiques. Du vent permettra de pousser les morceaux de banquise vers le large et des températures plus clémentes permettront d’accélérer la fonte des glaces.

«Il faut des températures un peu plus élevées. Dans la baie de Shippagan, lorsqu’on s’approche du quai, l’eau n’est pas assez profonde pour un navire de cette taille. On ne peut pas briser la glace. Il y a un aéroglisseur dans la baie des Chaleurs en ce moment. On espère que les conditions seront bonnes pour qu’il puisse venir nous aider.»

Douglas Roe prend sa mission au sérieux.

«La protection des baleines est une priorité très élevée. On va faire tout ce qu’on peut pour aider le ministère à les protéger.»

La date d’ouverture de la pêche au crabe des neiges n’a pas encore été déterminée. Pêches et Océans Canada prévoit de lancer la saison «aussitôt que les conditions le permettent.»

Le navire Sir William Alexander à l'oeuvre dans la baie de Shippagan. Douglas Roe, commandant du navire Sir William Alexander.

La vie à bord du navire

En temps normal, le Sir William Alexander, dont le port d’attache se trouve à Halifax, compte 26 membres d’équipage. Kenny MacDonald, un chef officier de navigation dans la Garde côtière canadienne, est un habitué.

L’homme originaire de l’Île-du-Prince-Édouard est membre de la Garde côtière depuis 35 ans.

«J’ai passé toute ma jeunesse sur l’eau. Je voulais être pêcheur, mais lorsque j’avais 18 ans, un ami de la famille dans la Garde côtière m’a donné le goût de faire l’essai. Au départ, je me suis dit que j’essaierais ça pendant deux semaines, mais 35 ans plus tard, je suis toujours là.»

Un cycle de travail dans la Garde côtière se prolonge sur une période de 28 jours. Un quart de travail dure 12 heures.

«Une bonne partie de ma journée de travail consiste à aider le capitaine dans la navigation. Je surveille aussi du personnel et je fais beaucoup de travail administratif dans mon bureau.»

Le quotidien n’est pas toujours facile lorsqu’on est éloignée de ses proches, mais la technologie a permis de faciliter les choses.

«Ç’a toujours été difficile d’être loin, mais les nouvelles technologies facilitent la communication. La vie est bien meilleure de nos jours qu’elle ne l’était auparavant.»