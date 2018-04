Le Centre d’animation jeunesse de Caraquet fait peau neuve

Après des mois de travaux, le Caj (Centre d’animation jeunesse) de Caraquet vient de rouvrir. Son fonctionnement et sa vocation ont changé.

«Avant, le Caj était un endroit où les jeunes venaient se retrouver, jaser et relaxer. Maintenant, nous voulons les engager dans la communauté, les impliquer», explique Cindy Morais Harvey.

L’animatrice responsable souhaite encourager les inscrits à s’accomplir, à l’image de sa devise fraîchement peinte sur le mur de son bureau: «Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une réalité».

«Nous sommes là pour les guider dans leurs projets. Ce qui leur permettra de se réaliser.»

Concrètement, cela signifie leur donner les outils pour s’exprimer et communiquer entre eux, apprendre aussi.

«J’aimerais les emmener voir des spectacles, leur proposer des projets artistiques ou des programmes nutritionnels portant sur la saine alimentation. Le fait de les regrouper les oblige à dialoguer. Beaucoup ne le font plus que par des moyens virtuels.»

De quoi miner l’aptitude des adolescents à socialiser. La formule séduit. Ryan Paulin, 17 ans, est un habitué des lieux depuis trois ans. La nouvelle orientation du Caj motive cet élève de la polyvalente de Caraquet.

«Ça me donne envie de mettre mes idées sur la table, sans peur d’être jugé. Ici, je me sens bien. Je peux montrer de quoi je suis capable. C’est comme un deuxième chez nous.»

Le sous-sol du Centre d’animation jeunesse de Caraquet sera bientôt aménagé pour des projections de films ou des soirées dansantes. Cindy Morais Harvey (au premier plan) est l’animatrice responsable des lieux. – Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Depuis octobre, le centre du boulevard Saint-Pierre Ouest, situé à côté du cinéma, était fermé pour rénovations. Ryan Paulin attendait la réouverture avec impatience.

«Mes amis et moi, on se retrouvait chez les uns et les autres. Mais ce n’était pas pareil.»

Le Caj de Caraquet s’adresse aux jeunes de 12 à 18 ans de la ville et ses environs. Quatre autres structures semblables sont disséminées dans la Péninsule (Tracadie, Shippagan, Néguac et Saint-Isidore).

«Nous sommes les seuls à avoir autant d’espace. Nous occupons une maison centenaire entière», précise Cindy Morais Harvey.

Les heures d’accès sont du lundi au jeudi de 15h à 20h et le vendredi de 15h à 21h.

L’inscription est gratuite et valide jusqu’aux 18 ans du jeune. Pour y prétendre, les parents doivent juste remplir un formulaire.