Les proches de Brady Francis réclament justice

Près de 250 personnes ont défilé pacifiquement samedi à Moncton en demandant justice pour Brady Francis. Aucune accusation n’a encore été déposée suite à la mort du jeune autochtone de la Première Nation d’Elsipogtog.

Le jeune homme âgé de 22 ans a été happé mortellement le 24 février en soirée sur le chemin Saint-Charles-Sud, près de Richibouctou. Le conducteur a quitté la scène sans lui venir en aide. Brady a succombé à ses blessures. Son décès a été constaté sur les lieux de l’accident.

Sept semaines plus tard, les membres de la Première nation s’impatientent devant la lenteur de l’enquête policière et réclament des réponses. Massée devant l’hôtel de ville de Moncton, la foule s’est fait entendre au rythme des tambours et des chants traditionnels avant de marcher jusqu’au poste de police.

Les participants pressent le conducteur du véhicule de se livrer aux autorités. «Just confess», pouvait-on lire sur les pancartes arborant le portrait de la victime.

Vêtu d’un chandail à capuchon blanc, symbole du mouvement «Justice pour Brady», Trenton Charly est venu honorer la mémoire de son ami d’enfance. «C’était mon meilleur ami, on se connaissait depuis toujours… Je n’oublierais jamais son rire, sa personnalité. C’était une bonne personne. Il avait toute sa vie devant lui…»

Celui que tout le monde surnomme «TC» à Elsipogtog se dit ému de voir autant de monde rassemblé. Il souhaite que le responsable du délit de fuite réponde de ses actes. «J’espère que la GRC fera son travail et que la vérité sortira, souffle-t-il. Celui qui était au volant cette nuit-là doit avouer.»

De son côté, la GRC fait savoir que l’enquête suit son cours. Une camionnette GMC Sierra 4X4 grise a été saisie le 25 février. Elle a été retournée à son propriétaire après avoir été examinée par la police. Les enquêteurs ont également fermé un tronçon du chemin Saint-Charles-Sud jeudi pour rechercher de nouveaux indices.

Résident d’Elsipogtog, Curtis White attend lui aussi que toute la lumière soit faite sur les circonstances du décès de Brady. La douleur est encore vive dans la communauté, explique-t-il.

«Plus ça durer, plus la famille va souffrir. Chaque jour qui passe, les choses s’enveniment et la frustration grandit. Il faut que les choses se règlent rapidement, il n’y a aura pas de paix tant que rien n’est fait.»

Un peu loin, Lacey Clair fait signe aux automobilistes qui réagissent en klaxonnant. La jeune dénonce la lenteur du système judiciaire.

«Je voulais être là pour offrir mon soutien à la famille et mettre la pression sur la GRC. Il y a de la frustration, il n’y a toujours pas eu d’arrestation alors qu’on sait qui est le propriétaire de la camionnette.»

La mère de la victime, Jessica Perley, a lancé un cri du cœur la semaine dernière en appelant le responsable à sortir de son silence.

«Si tu es une bonne personne, tu le sentiras dans ton cœur et tu diras ce qui doit être dit», a-t-elle déclaré dans une vidéo publiée vendredi sur Facebook.

«La vérité va te libérer et va apaiser ton esprit torturé.»

La GRC continue de faire appel au public et demande à tous ceux qui auraient vu le véhicule le 24 février de contacter le département de Richibouctou au 523-4611.ouvelle: Simon Delattre