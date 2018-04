Beresford: des stations d’exercice pour aînés dès cet été

Un espace d’entraînement extérieur conçu pour les aînés sera aménagé à Beresford. Ce projet qui est estimé à près de 100 000$ comprendra 14 stations d’exercice, dont des barres d’étirements et plusieurs autres modules.

Ce projet verra le jour dans la grande région du mieux-être de Beresford.

«Cette région comprend le parc de la plage, le Sportek et les passerelles. L’année dernière, on a déjà installé un terrain de pétanque qui sera une composante de ce projet de stations d’exercice. On aura d’autres modules qui permettront aux aînés de se reposer entre les exercices. On a visité différentes stations d’exercices dans la province et je peux dire que nous allons avoir plus de stations d’exercice que la plupart des municipalités», a mentionné le conseiller Edgar Aubé.

Les aînés de la région pourront profiter de ces stations d’activités en plein air dès cet été.

«Notre objectif est de finaliser ce projet cet été, mais cela dépendra de la compagnie qui fournira les équipements. On devrait avoir des réponses de la compagnie au sujet des aspects techniques de l’installation des équipements», a souligné M. Aubé.

Campagne de financement

Pour réaliser ce projet, le comité MADA, un organisme de citoyens engagés, a amassé 25 000$.

«Les citoyens de Beresford se sont portés volontaires pour organiser une campagne de financement. Ils ont réussi à amasser 25 000$ dans le cadre de cette campagne de financement. On devrait recevoir d’autres montants dans les semaines à venir. En plus de cela, si la Société de développement régional (SDR) veut y participer, cela permettra de diminuer le fardeau financier de la Ville associé à la construction de ces stations.»

Quant à la Ville de Beresford, une demande de financement a été envoyée à la Société de développement régional (SDR).

«On attend toujours une réponse de la SDR au sujet de leur participation au projet. Dans le cas contraire, ce sera à la Ville de financer le restant du coût du projet soit 45 000$. C’est un projet important pour la municipalité et on a espoir que la SDR se joindra au projet», a déclaré le maire Jean-Guy Grant.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre la Ville de Beresford et la Municipalité amie des aînés (MADA). C’est en 2013 que la municipalité de Beresford a adhéré à l’organisme MADA. Dans la région Chaleur, la municipalité de Bathurst est une des municipalités qui a déjà quelques stations d’exercice pour les aînés.