Sélection du personnel des bureaux de scrutin: Élections NB veut éliminer la politique

Élections NB veut éliminer la politique dans la sélection du personnel des bureaux de scrutin afin de garantir la confiance du public envers le processus électoral.

L’agence indépendante chargée d’organiser les élections provinciales et municipales estime qu’il est de temps de changer la loi pour que le parti au pouvoir ne soit plus responsable de choisir les directeurs des bureaux de scrutin et autres membres du personnel sur le terrain.

Ces personnes devraient plutôt être embauchées selon un processus «concurrentiel fondé sur le mérite».

Élections NB réclame aussi davantage de pouvoir pour faire respecter les lois électorales comme celle sur le financement des partis politiques.

Ces recommandations et plusieurs autres font partie du nouveau Plan stratégique 2018-2027 de l’organisation.

Selon la directrice générale des élections, Kimberly Poffenroth, le rôle du gouvernement dans la nomination des directeurs de scrutin a un «impact négatif» sur l’apparence de neutralité d’Élections NB.

«Je pense qu’avoir des gens qui sont des nominations politiques comme visage public de notre personnel est contraire aux principes fondateurs d’Élections NB qui est d’être une organisation non partisane», affirme-t-elle.

En prévision des élections provinciales comme celles de septembre, le cabinet choisit un directeur de scrutin pour chacune des 49 circonscriptions. Élections NB doit par la suite former ces personnes. Le même fonctionnement s’applique aussi aux élections municipales, scolaires et de la santé.

L’agence aimerait plutôt procéder à un véritable processus d’embauche afin de choisir des candidats qui possèdent le bon «ensemble de compétences», notamment sur le plan des technologies, avance Mme Poffenroth.

«Le processus (électoral) est beaucoup plus technologique qu’il ne l’était il y a 20 ans», dit-elle.

Les directeurs de scrutin sont aussi responsables, entre autres, de la gestion du personnel et de l’aspect logistique des élections dans leur circonscription.

D’après la loi, leur mandat arrive à échéance 200 jours après le scrutin.

Élections NB proposent plutôt de les nommer pour une période qui pourrait aller jusqu’à 10 ans afin de pouvoir les former sur une base continue.

«On pourrait garder des gens d’expérience près de nous», avance Kimberly Poffenroth.

En 2014, les directeurs de scrutin ont reçu en moyenne 13 500$ ou 30$ l’heure pour leur travail durant les élections provinciales. Ceux qui étaient responsables des élections municipales en 2016 ont été payés environ 15 800$.

Selon le politologue Roger Ouellette de l’Université de Moncton, la prérogative accordée au parti au pouvoir de nommer les directeurs de scrutin est un «reliquat du passé» qui n’a plus sa place dans une société moderne et démocratique.

«On a mis en place Élections NB (…) le but c’était de dépolitiser le processus et de faire en sorte que ceux qui essayent de gagner des votes ne soient pas ceux qui vont les compter», illustre-t-il.

Le chef du Parti vert, David Coon, appuie la demande d’Élections NB.

«J’imagine que les gens du Nouveau-Brunswick doivent penser que c’est étrange de laisser le gouvernement prendre des décisions comme celles-là. C’est important en démocratie que la population ait une bonne perception des directeurs de scrutin.»

Le gouvernement libéral a fait un premier pas vers une sélection non partisane des directeurs de scrutin en prévision des élections provinciales en permettant au public en général de soumettre leur candidature en ligne.

Élections NB n’a cependant pas pu interviewer les candidats et la sélection a quand même été faite par le cabinet.

Un porte-parole du gouvernement a indiqué au journal par courriel que Fredericton avait l’intention d’«examiner» le Plan stratégique d’Élections NB et qu’il était prêt à travailler avec l’agence «comme nous l’avons fait depuis quatre ans».

Personne n’était disponible au Parti progressiste-conservateur pour commenter les recommandations d’Élections NB.

La directrice générale des élections demande également de nouveaux pouvoirs d’enquête lorsqu’elle suspecte une infraction de la part d’un parti politique ou d’un candidat à une élection.

Selon la législation actuelle, le seul pouvoir d’investigation qui s’offre à Mme Poffenroth est de déclencher une commission d’enquête.

«C’est un processus compliqué. S’il est question d’une infraction mineure punissable par une simple amende, nous n’allons quand même pas déclencher une commission d’enquête qui va coûter 100 000$.»

Sans commission d’enquête, Élections NB ne peut pas, par exemple, demander à un parti de lui fournir les preuves de la provenance de certains dons politiques.

Parmi les autres initiatives du Plan stratégique, l’agence étudie la possibilité de préinscrire les élèves du secondaire au registre des électeurs pour faciliter leur participation au processus électoral le moment venu.

Élections NB aimerait aussi permettre aux électeurs de déposer leur bulletin de vote dans n’importe quel bureau de scrutin, peu importe leur circonscription ou leur municipalité.