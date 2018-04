Une autopatrouille dans un stationnement pour personne handicapée à Dalhousie

Un citoyen de Dalhousie s’indigne de la présence d’une autopatrouille de la GRC dans un stationnement réservé aux personnes handicapées alors qu’aucune urgence apparente ne semblait être en cours.

Daniel Bernard s’occupe de sa fille de 26 ans. Épileptique et souffrant de problèmes de dos (scoliose), elle ne peut se déplacer que sur de courtes distances et avec de l’aide. En raison de sa condition physique difficile, elle est détentrice d’une vignette de stationnement pour personnes handicapées.

S’il a été témoin à de nombreuses reprises au fil des ans d’automobilistes qui ne respectent pas ces emplacements désignés, M. Bernard a toutefois été doublement choqué le samedi 31 mars de remarquer que cet espace en face du supermarché Foodlands de Dalhousie était occupé par une autopatrouille de la GRC.

Selon son témoignage, une femme aurait embouti un petit cabanon servant à l’entreposage situé près du magasin. Le policier se serait alors rendu sur place afin de s’enquérir de la situation et pour y prendre sa déposition.

«Je comprends qu’il y avait une intervention en cours, mais le policier aurait pu marcher quelques pas au lieu de prendre la place d’une personne handicapée. Ce n’était pas une situation urgente, il n’y avait pas de blessé ou d’accident majeur, et il y avait des stationnements un peu partout. Pour moi, c’est simplement de la paresse et c’est dommage de voir cela de la part de ceux qui sont là pour faire respecter les lois», indique le plaignant.

En raison de l’absence de stationnement près du magasin, M. Bernard a dû se stationner plus loin et se résigner à laisser sa fille dans l’automobile.

«J’étais très frustré de la situation. Mais le policier discutait avec la conductrice alors je n’ai pas voulu l’interrompre en allant le confronter. Ç’aurait été déplacé, tout comme son geste à lui», souligne-t-il, notant par contre avoir pris la peine de prendre un cliché.

L’incident est d’autant plus choquant à ses yeux qu’il y a quelques années, lui-même a reçu une contravention pour s’être stationné dans une zone pour handicapé.

«La vignette était dans mon second véhicule. J’ai expliqué ma situation au policier et lui ai demandé un délai pour que je puisse aller la chercher afin de lui montrer la preuve de ce que j’avançais (puisqu’ils n’ont pas la possibilité de vérifier cela dans leur banque de données). Mais il n’a jamais voulu. J’ai donc écopé d’une contravention de 292$ alors qu’en réalité, j’étais bien détenteur d’une vignette. Et aujourd’hui, voilà qu’un policier se stationne dans la zone pour handicapés sans raison (et sans vignette), qu’il prend la place de ma fille. Ça ne passe pas», dit-il.

M. Bernard ne cherche pas d’embrouilles avec les policiers, ni à lancer une chasse aux sorcières aux fautifs. Il souhaite plutôt que les agents fassent preuve à l’avenir de plus d’empathie envers les personnes handicapées, qu’ils comprennent bien toute l’ampleur d’un geste aussi banal que de les priver de leur place de stationnement.

«C’est difficile d’être ou de vivre avec une personne handicapée. Pour nous, c’est notre quotidien. La moindre des choses serait de faire preuve d’un peu de respect», exprime-t-il.

Informé de la situation, le responsable du corps de la GRC au Restigouche a dit comprendre la réaction de M. Bernard tout en promettant d’effectuer un suivi sur les raisons qui ont poussé le policier à occuper un emplacement réservé aux personnes handicapées.

«À moins d’une urgence extrême, nous (policiers) devons respecter la loi comme tout le monde», a indiqué le caporal, René Labbé.