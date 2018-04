Accusé de vol de homards: Dyno Facchino n’amuse plus du tout la galerie

Une comparution de Dyno Facchino n’est jamais ennuyeuse. Celle de mardi, au tribunal de Caraquet, a été à la hauteur des précédentes. L’accusé ne change pas de registre. Il cherche encore à se jouer du système judiciaire. Sauf que maintenant, plus personne ne rit.

Ton larmoyant, mains levées au ciel tel un pécheur en quête d’absolution, Dyno Facchino excelle dans le mélodramatique. De là à lui accorder le Bon Dieu sans confession…

«Je veux pas me chicaner. Je veux pas me mettre en conflit avec vous, madame la juge.»

«Vous n’en êtes pas loin», lui répond, avec aplomb, la juge Johanne-Marguerite Landry.

Celle-ci n’est plus dupe de ses fourberies. Pas plus que l’avocat de la Couronne, Me Pierre Gionet, qui au moment de s’exprimer confie son incrédulité.

Dernier tour de passe-passe de Dyno Facchino? Il a congédié son avocat, celui-là même que l’aide juridique lui avait attribué, alors que les débats commençaient. Raison invoquée: il n’est pas satisfait des services offerts par Me Dave Paulin.

Depuis plusieurs comparutions, le quinquagénaire poursuivi pour le vol d’une cargaison de homards, à Grande-Anse, en juillet 2016, clame vouloir s’adjoindre les services de Me Gilles Lemieux, basé à Moncton.

En bénéficiant de l’aide juridique, M. Facchino ne peut choisir son avocat – c’est la règle. Et il n’a, selon ses dires, pas les moyens de payer pour être représenté. Il n’envisage pas de se défendre lui-même.

«Je ne connais rien à la Justice. Je suis au bout du rouleau», assure-t-il, désespérément plaintif.

Ce qui fait dire à Me Gionet: «Nous sommes dans une impasse.»

Pas de quoi décontenancer la juge Landry, bien décidée à ce que les choses bougent dans ce dossier qui s’éternise par la faute du mis en cause. La magistrate a enregistré son choix de mode de procès.

Ce sera par un juge et un jury, devant la Cour du banc de la Reine, à Bathurst. Deux dates d’enquête préliminaire ont été fixées. Elle se déroulera les 20 et 21 septembre.

Présentement, Dyno Facchino est détenu au Québec. C’est pourquoi il comparaissait par vidéoconférence. Mi-février, il a été condamné à 22 mois de prison pour un vol d’une cargaison de fromages d’une valeur de 210 000$ chez Agropur, commis à Beauceville, en juin 2016.

Il est censé sortir début mai. En principe, la GRC du Nouveau-Brunswick procédera alors à son interpellation. Elle exécutera le mandat d’arrêt émis dans le cadre de l’affaire pour laquelle il est convoqué en cour provinciale de Caraquet.

Deux autres individus sont impliqués dans ce vol de crustacés estimé à plus de 1 million$: Claude Robert et Keven Facchino-Lemay, neveu de Dyno. Ils sont incarcérés dans la Belle Province et ont reconnu leur responsabilité.

Pour plusieurs vols, dont celui de Grande-Anse, Claude Robert a été condamné, la semaine dernière, à quatre ans et demi de prison. Il devra également verser 20 000$ de dédommagement aux Pêcheries LeBreton.