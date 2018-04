EXCLUSIF – Un dépliant en anglais et avec les mauvais candidats envoyé par UNI

Les membres d’UNI choisissent ces jours-ci leurs représentants au conseil d’administration des caisses populaires par le biais d’un vote en ligne ou au téléphone.

Afin de pouvoir exprimer leur voix, les membres ont reçu par la poste dernièrement une lettre leur expliquant comment voter ainsi qu’un dépliant avec les biographies des candidats de leur région.

Un peu plus de 5000 membres francophones de la région Sud-Est, qui inclut Fredericton, ont cependant reçu le mauvais dépliant.

Bien que la page couverture du document soit en français, les instructions et les biographies des candidats qui se trouvent à l’intérieur sont uniquement en anglais.

De plus, il ne s’agit pas des candidats de la région Sud-Est, mais de ceux du Nord-Est.

Environ 12% des membres francophones de la région ont reçu le dépliant erroné.

Selon le conseiller en communications et relations publiques d’UNI, Mario Griffin, le problème a été causé par «une erreur au niveau de l’impression».

UNI a été mise au courant de la situation par l’un de ces membres le 4 avril et environ une vingtaine de personnes ont téléphoné à l’institution depuis pour se renseigner sur le problème, a-t-il indiqué.

Le porte-parole n’a pas voulu préciser si l’erreur avait été commise par les caisses populaires ou par son imprimeur.

«Des erreurs, ça arrive. Même si tu as des gens qui valident et qui revalident et qui repassent les épreuves, ça arrive qu’à un moment donné quelqu’un échappe de quoi. Nous en prenons entièrement la responsabilité.»

«Nous sommes toujours en processus continu d’amélioration et nous allons travailler à l’avenir pour nous assurer que ça ne se reproduise pas.»

Les membres qui ont reçu le document fautif peuvent tout de même voter pour les véritables candidats de leur région, a assuré M. Griffin, puisque la clé de vote individuelle envoyée à chaque membre est liée aux bonnes informations dans le système de vote téléphonique et en ligne.

Les membres peuvent consulter la biographie des vrais candidats sur le web ou dans les succursales d’UNI du Sud-Est où des dépliants corrigés ont été déposés.

Les caisses populaires n’ont pas envoyé de nouveaux dépliants à leurs membres par manque de temps avant l’Assemblée générale annuelle du 24 avril, a expliqué Mario Griffin.

Elles n’ont pas non plus utilisé leur site web ou les médias sociaux pour les avertir qu’une erreur avait été commise, préférant «gérer ça au cas par cas», a-t-il dit.

UNI Coopération financière a cependant décidé de prolonger d’une semaine la période de vote qui devait avoir lieu du 6 au 13 avril. Les membres pourront dorénavant exprimer leur voix jusqu’à 20 avril, à 18h.

La décision n’a toutefois pas été prise en raison des dépliants erronés, mais parce que plusieurs membres du nord de la province ont reçu leurs informations de vote en retard en raison de la tempête de neige qui a donné du fil à retordre à Postes Canada dans la région récemment.

«Nous voulons nous assurer que les gens qui auraient pu avoir accès à la lettre et à leur clé de vote un peu plus tardivement puissent comme tout le monde se prévaloir de leur droit démocratique», a affirmé M. Griffin.

Joint au téléphone par l’Acadie Nouvelle, René Ephestion, l’un des candidats qui auraient dû se retrouver dans le dépliant fautif, a qualifié le processus d’élection de «travail d’amateur» de la part d’UNI.

Le résident de Dieppe ne va cependant pas jusqu’à réclamer l’annulation du scrutin ou l’envoi de nouveaux dépliants.

«Mais ça laisse malgré tout un goût amer», précise-t-il.

Au-delà du dépliant, M. Ephestion dénonce surtout le processus d’évaluation des compétences des candidats par le comité de nomination qui a mal été suivi dans son cas, selon lui.

Un autre candidat qui aurait dû figurer dans le document à problème, Georges F. Leger, préfère accorder le bénéfice du doute à UNI.

«C’est malheureux que ce soit arrivé. Je suis sûr qu’ils ne voulaient pas que ça arrive, mais il n’y a pas grand-chose que l’on peut faire pour régler ça par après. Je vais laisser le processus continuer», a mentionné celui qui habite à Shediac.

Le président sortant du conseil d’administration des caisses populaires, Pierre-Marcel Desjardins, qui est également l’un des candidats de la région Sud-Est, n’a pas retourné nos appels.

Le vice-président sortant, Guy J. Richard, qui cherche également à se faire réélire dans la région, a préféré ne pas nous accorder d’entrevue.