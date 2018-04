Incertitude à la pompe alors qu’une hausse des prix se dessine à l’horizon

Un analyste de Gasbuddy prédit une hausse des prix à la pompe au Nouveau-Brunswick, cette semaine, alors que des calculs effectués par l’Acadie Nouvelle laissent prévoir une baisse. Chose certaine, les prix seront encore plus élevés vers la fin du mois en raison d’un additif que l’on ajoute à l’essence pour en prévenir l’évaporation durant l’été.

L’analyste en chef de Gasbuddy, Dan McTeague, prédit que le prix du litre de sans-plomb grimpera de deux cents le litre au Nouveau-Brunswick et dans l’ensemble des Provinces atlantiques, d’ici la fin de la semaine.

Des calculs effectués à partir de données de contrats à terme du marché NYMEX laissent cependant prévoir une baisse du prix de l’essence d’un peu plus de deux cents le litre.

Qui a raison? Les conducteurs l’apprendront jeudi à 0h01, heure à laquelle la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick établit de nouveaux prix maximums des produits pétroliers, chaque semaine.

D’ici là, le prix maximum se situe à 126,5 cents le litre. À pareille date, l’an dernier, il était de 114,2 cents le litre.

Selon M. McTeague, la transition obligatoire du mélange d’essence d’hiver à celui d’été – plus coûteux parce qu’il contient un additif prévenant l’évaporation – provoquera une hausse de 4 à 5 cents le litre au cours des prochaines semaines.

«La hausse arrive alors que nous voyons des prix records pour ce temps-ci de l’année», affirme-t-il.

«Nous pourrions voir un répit en raison d’un taux de change plus favorable et des incertitudes entourant les menaces sur les échanges commerciaux entre les deux économies dominantes du monde, la Chine et les États-Unis. Cependant, les éléments fondamentaux sont en place pour une continuation de l’élan sur le marché de l’énergie, avec des prix de pétrole brut élevés et une demande d’essence forte à l’international.»

Les prix les plus bas de l’essence dans la province, mardi avant-midi, sont à Fredericton, Shediac et Bathurst, selon Gasbuddy. Au moins une succursale dans ces municipalités affiche des prix de 119,9 cents le litre ou moins.

Les prix les plus élevés sont à Woodstock, Florenceville, Saint-Jacques, Lake George et Jacksonville, où ils dépassent les 125,5 cents le litre dans certains postes d’essence.

Le prix moyen au Nouveau-Brunswick est 122,6 cents le litre, ce qui est légèrement sous la moyenne nationale de 126,2 cents le litre.

Les prix les plus élevés sont en Colombie-Britannique (133,1 cents le litre en moyenne) et les plus bas sont au Manitoba (114,5 cents le litre).

Les prédictions sur l’essence ne tiennent pas compte de facteurs imprévisibles comme des phénomènes météorologiques graves et des changements soudains du prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Elles ont été établies en se servant des données les plus récentes disponibles. Elles doivent néanmoins être considérées avec prudence.

Les données du marché NYMEX ont été obtenues sur le site internet barchart.com.