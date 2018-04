Jason Guerrette à la tête du Secrétariat à la jeunesse d’Edmundston

Le Secrétariat à la jeunesse d’Edmundston a annoncé la nomination de Jason Guerrette à titre de président de l’organisme voué à rassembler les jeunes autour de projets qui enrichiront la municipalité et feront d’elle un endroit prisé par les plus jeunes générations.

Celui-ci succède à l’artiste multidisciplinaire Sébastien Bérubé.

Originaire de Sainte-Anne-de-Madawaska, Jason Guerrette s’est démarqué depuis quelques années dans l’industrie du spectacle et de la musique populaire au Nouveau-Brunswick ainsi qu’au Québec.

Ses nouvelles fonctions lui permettront d’accompagner l’agente de développement et les membres de l’organisme dans l’exécution des différents projets et initiatives.

Participant en 2012 de la série de télé-réalité québécoise et concours musical Star Académie, Jason Guerrette a eu l’occasion de se retrouver parmi les quatre finalistes masculins de la populaire émission et de partager la scène avec des artistes de renom tels que Johnny Hallyday, Céline Dion et Éric Lapointe.

Membre fondateur du groupe electro Spoutnique, l’artiste a également participé au projet «L’Acadie, un pays qui se raconte», ce qui lui a permis de participer à une tournée et de donner plusieurs spectacles en France.

De retour dans sa région natale au Madawaska, il devient président de Productions 11 inc., entreprise qui organise plusieurs spectacles annuellement, notamment le Ploye Show.

Martine Marchand, agente de développement du Secrétariat à la jeunesse d’Edmundston, a quant à elle tenu à souligner l’ambition et le dévouement du nouveau président.

«Je crois que le Secrétariat à la jeunesse d’Edmundston donne une voix aux jeunes et comme président je m’engage à défendre les intérêts des jeunes de notre collectivité», a précisé Jason Guerrette.

Le principal intéressé admet d’emblée qu’une belle pile de dossiers l’attend sur son bureau de président.

«Je crois pouvoir apporter quelque chose au Secrétariat à la jeunesse d’Edmundston et aider à sa visibilité auprès de la population et à la mise en place de beaux projets», a indiqué l’artiste trentenaire.

Selon lui, son mandat de président sera assurément teinté de changements ainsi que par l’émergence de nouvelles idées.

Un président qui jongle avec une multitude de projets en 2018

De son propre avis, Jason Guerrette n’aura pas rendez-vous avec l’ennui d’ici la fin de l’année 2018.

Le nouveau président du Secrétariat à la jeunesse d’Edmundston s’est envolé mardi à destination de Londres afin de prendre part à l’évènement Destination Acadie 2018 en tant qu’animateur d’ateliers.

Son périple de deux semaines le mènera également à Casablanca, au Maroc.

La délégation canadienne qui se déplace à Londres et au Maroc sera composée d’une trentaine de personnes, dont plusieurs en provenance des quatre provinces de l’Atlantique.

Après cette mission à saveur acadienne et de recrutement de travailleurs immigrants, Jason Guerrette sera de retour au Madawaska afin de mener à terme différents projets personnels.

La présentation du Ploye Show à l’été 2018 au parc provincial de la République risque de le tenir fort occupé.

L’évènement sera de retour pour une quatrième année consécutive et se tiendra cette année du 11 juillet jusqu’au 26 août, assure le créateur du spectacle.

«Ça sera un tout nouveau spectacle, avec une nouvelle mouture d’artistes sur scène et une nouvelle scénographie», explique Jason Guerrette, qui caresse l’idée d’une mégaproduction musicale comprenant les plus grands succès des années 1970 et 1980.

Toujours actif sur la scène musicale au Madawaska, il assurera également la mise en scène d’un spectacle qui sera présenté sous peu dans le cadre de l’évènement Les Éloizes 2018, à Edmundston.