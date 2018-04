Pénurie de travailleurs en construction dans le Restigouche

Beaucoup d’emplois sont disponibles actuellement dans le secteur de la construction au Restigouche. Et comme l’été approche rapidement, le temps commence à presser pour certains entrepreneurs.

Vous pensez avoir besoin d’un entrepreneur en construction afin d’effectuer quelques rénovations à votre demeure au cours des mois à venir? Commencez à y penser sérieusement, car il est peut-être même déjà trop tard. Les carnets de commandes de plusieurs entrepreneurs en construction et en rénovation au Restigouche affichent déjà complet ou presque et ce, dû en bonne partie au manque de main-d’œuvre dans le domaine.

Cette réalité a été apportée aux oreilles de la Chambre de commerce régionale de Campbellton (CCRC) il y a quelques mois par les entrepreneurs. Et afin de donner un coup à l’industrie, celle-ci a décidé d’organiser une activité de recrutement sous la forme d’un mini-salon de l’emploi.

Celui-ci aura lieu le 10 mai prochain au Quality Inn de Campbellton.

On se souviendra que la Chambre de commerce avait organisé un événement similaire l’automne dernier, celui-ci portant également sur un secteur bien spécifique, le service/vente au détail, où une centaine d’emplois étaient disponibles. L’exercice avait alors permis à une trentaine de candidats d’effectuer des entrevues avec une demi-douzaine d’entreprises de la région. Plusieurs jumelages avaient d’ailleurs été effectués suite à ces rencontres.

Le nombre d’emplois disponibles dans le secteur de la construction n’est pas encore défini. Mais selon la directrice de la CCRC, Johanne Martin, pratiquement tous les entrepreneurs du coin ont des besoins à combler.

«On compte approcher une bonne trentaine d’entreprises liées à ce secteur. Parmi celles-ci il y a bien entendu des entrepreneurs en construction et en rénovation, mais aussi des employeurs comme AV Cell ou même l’hôpital qui emploient du personnel avec certaines qualités dans ce domaine», soutient-elle.

Dans les faits, c’est après avoir été approché par des entreprises du secteur de la construction que la CCRC a eu l’idée d’organiser des mini-salons de l’emploi.

«On est allé avec le service/vente au détail d’abord, mais c’est simplement parce que c’était un mauvais timing pour le secteur de la construction. Les entrepreneurs étaient alors en train de finaliser leurs projets et ils ne font pas de grandes embauches durant l’hiver. Mais la saison de la construction-rénovation est sur le point de recommencer, alors c’est le temps ou jamais de donner un coup de main», dit-elle.

La formule du salon de ce mini-salon de l’emploi sera plus souple que la précédente qui, elle, fonctionnait par rendez-vous. Celle-ci sera plutôt libre, ce qui fait que les chercheurs d’emplois pourront approcher directement les entrepreneurs en quête de main-d’œuvre. «Ce sera plus fonctionnel pour les gens de l’extérieur qui aimeraient venir voir ce qu’il y a de disponible», précise Mme Martin.

Pénurie évidente

Employé au sein de la compagnie VC Rénovations de Campbellton, Danny Roy est bien placé pour témoigner du besoin de main-d’œuvre dans le secteur de la construction. «Les besoins sont pressants. Il y a une pénurie qui touche pratiquement toutes les spécialités: charpentier, plâtrier, poseur de gypse, peintre, estimateur, etc. C’est vrai pour nous, mais aussi pour pratiquement toutes les entreprises de la construction du Restigouche, du nord et de l’ensemble de la province», exprime-t-il.

En fait, cette situation serait la réalité de nombreuses entreprises canadiennes d’un océan à l’autre. Et cette difficulté à pourvoir les postes n’est pas sans conséquence. «On se retrouve dans une situation où nous devons refuser des projets parce qu’on sait qu’on aura de la difficulté au niveau des employés. Dans certaines circonstances, ça force aussi de faire appel à des sous-traitants. C’est vraiment problématique dans la région», admet-il

L’entreprise pour laquelle il travaille emploie, selon les saisons, entre 75 et 125 personnes à sa succursale de Campbellton uniquement. Celle-ci jouit d’une excellente réputation et pourtant, on ne se bouscule pas à la porte pour y travailler. Comment se fait-il qu’elle ait autant de la difficulté à recruter?

«C’est qu’il y a de moins en moins de jeunes pour prendre la relève alors que les besoins en construction et rénovation, eux, ne diminuent pas. La demande dépasse la capacité des entreprises», indique M. Roy, déplorant au passage qu’on ne valorise pas suffisamment le secteur des métiers dans les écoles.

«Pourtant, c’est une avenue très intéressante et qui paye bien. Ce ne sont pas tous les jeunes qui sont faits pour l’université. Certains sont plus manuels et le secteur des métiers est un excellent débouché pour cette clientèle», souligne-t-il.

En attendant une plus grande relève, il espère que le mini-salon de l’emploi proposé aidera à combler les besoins.

Manque de préposés

Outre la construction et le service/vente au détail, le manque de main-d’œuvre se fait sentir au Restigouche dans plusieurs autres secteurs d’activités. En fait, le manque est généralisé et affecte presque tous les domaines. La Chambre de commerce jongle ainsi avec l’idée d’organiser un événement similaire, mais cette fois, lié au métier de préposé en foyer de soins.

«Il y a vraiment des besoins immenses de ce côté également. Il y a peu de relève et une forte demande de la part des foyers de soins. C’est une problématique importante également dans la région et elle risque fort d’être notre prochain défi à relever à la CCRC», suggère Mme Martin.