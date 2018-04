Présence policière au N.-B.: le ministre Landry se fait rassurant

Le ministre de la Sécurité publique, Denis Landry, ne s’inquiète pas outre mesure des récentes données publiées par Statistique Canada qui démontrent que le pourcentage de policiers disponibles par habitant du Nouveau-Brunswick a atteint un creux historique en 2017.

Questionné à ce sujet par l’Acadie Nouvelle, le ministre se veut des plus rassurants.

«Selon les plus récentes évaluations, les résidents de toutes les collectivités du Nouveau-Brunswick peuvent être assurés que les services de police choisis par leur gouvernement local répondent tous aux normes provinciales», a indiqué celui qui est également ministre de la Justice et solliciteur général de la province.

Denis Landry est d’avis que les différents services de police de la province jouent un rôle essentiel dans l’objectif du gouvernement de faire du Nouveau-Brunswick un endroit sécuritaire.

Sans vouloir un instant remettre en question l’étude de Statistique Canada et certaines craintes dans la population soulevées par les données provenant de l’institut national de la statistique, le ministre de la Sécurité publique dit attendre avec impatience la publication prochaine d’un autre rapport portant sur la présence policière au pays.

«Le Centre canadien de la statistique juridique entend tenir une nouvelle enquête sur l’administration policière dans les prochaines semaines afin d’obtenir de meilleurs renseignements qui aideraient à surveiller et à orienter l’administration et le rendement des services de police», a affirmé Denis Landry.

Selon lui, cette étude ira bien au-delà de celle réalisée par Statistique Canada.

«Cette étude reconnaît que son contenu est limité et qu’elle ne fournit pas les détails nécessaires pour mieux comprendre les facteurs de coût des services de police, les pressions qui s’exercent sur ces coûts, ainsi que la possible transformation de la structure traditionnelle des ressources humaines», a expliqué le ministre et député de Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore à l’Assemblée législative.

Denis Landry reconnaît volontiers que les dépenses de fonctionnement des services de police représentent un véritable défi financier pour les municipalités de la province.

«Nous sommes conscients que la budgétisation des services publics est un défi pour tous les gouvernements. Comme pour tous les services financés par les gouvernements locaux, ceux-ci doivent établir un budget approprié pour répondre aux besoins de leurs résidents. Dans le cas des services de police, cela comporte non seulement un nombre d’agents de police formés et équipés, mais aussi les services et les employés de soutien faisant partie du service de police.»

«Les gouvernements locaux identifient leurs priorités en matière de services de police, établissent les budgets et s’assurent que les services en place disposent de l’équipement et du matériel appropriés», d’ajouter le ministre de la Sécurité publique.

Denis Landry a affirmé qu’il revient au ministère de la Justice et de la Sécurité publique d’établir des normes et directives provinciales afin d’assurer des services de police efficaces et adéquats dans chaque municipalité.

«Les services de police sont évalués annuellement au moyen d’un processus d’assurance de la qualité pour assurer la conformité aux normes», a affirmé le ministre Landry, sur un ton rassurant.

Tout comme le ministre responsable et plusieurs chefs de police de la province, André Comeau, est aussi d’avis qu’il y a assez de policiers en service pour assurer le respect des lois et la sécurité des citoyens.

«La moyenne nationale est d’un policier pour chaque 532 citoyens, alors qu’à Bathurst il y a un policier pour chaque 429 citoyens. Le nombre de policiers est demeuré stable depuis 2003 et nous n’avons présentement aucune inquiétude concernant ce sujet», a indiqué le chef adjoint de la Force policière de Bathurst.