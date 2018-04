Station de transfert: oui au déménagement si la décision est financièrement viable

La Ville de Campbellton ne voit pas d’un mauvais œil un potentiel déménagement de la station de transfert et de l’administration de la CSR-Restigouche vers la ville voisine de Dalhousie si cela s’avère être une opportunité d’affaire valable pour l’ensemble des membres.

Le transfert de services d’une municipalité à une autre est souvent source de conflits, d’autant plus que dans ce cas-ci, la Ville de Campbellton et la Commission de services régionaux du Restigouche ont connu leur lot de différends depuis quelques mois. Cela dit, la mairesse de l’endroit, Stéphanie Anglehart-Paulin reconnaît la valeur de la proposition de Dalhousie.

«Si ça peut mener à des économies pour les membres et pour l’implantation du programme de recyclage, pourquoi pas? On ne va certainement pas aller contre la logique», a-t-elle confié au journal.

On se souviendra qu’il y a quelques semaines, le maire de Dalhousie, Normand Pelletier, y est allé d’une proposition à la CSR-Restigouche: lui offrir gratuitement une propriété entièrement clôturée de dix acres incluant quatre bâtiments, dont un garage de 22 000 pieds carrés qui ne sert pour l’instant qu’à des fins d’entreposage.

Cette propriété, qui appartient à la Ville, était anciennement utilisée par la division forestière de la papetière AbitibiBowater. La seule condition à ce don est que la CSR-Restigouche y déménage ses bureaux administratifs ainsi que sa station de transferts des déchets solides, tous deux actuellement à Campbellton.

Le maire Pelletier persiste à croire que la prise de possession de ce terrain (et surtout des bâtiments) serait une alternative économique intéressante pour la CSR-Restigouche qui doit procéder à un agrandissement de son actuelle station de transfert afin de pouvoir implanter le programme de recyclage à domicile.

«Et c’est sans compter les revenus de locations des autres bâtiments puisque ceux-ci sont déjà utilisés. La CSR-Restigouche ne ferait pas qu’épargner, elle ferait aussi de l’argent, ce qui serait donc bénéfique pour tous les membres, y compris Campbellton», croit M. Pelletier.

Celui-ci ajoute que le potentiel du site est par ailleurs énorme. «On pourrait y entasser des métaux, avoir un endroit pour recycler la peinture à l’année, les vieux pneus en attendant qu’ils soient ramassés… Ce n’est pas l’espace qui manque», dit-il.

Du côté de Campbellton, on soutient qu’un déménagement n’affectera que très peu la Ville.

«On loue simplement un local pour l’administration et l’actuelle station de transfert est la propriété de la CSR-Restigouche. En cas de départ, elle ne nous est pas retournée. Elle demeurera entre les mains de la CSR. Ce sera à elle de lui trouver une vocation ou un acheteur», dit la mairesse.

Ses impressions sur ce projet, précise-t-elle, ne sont toutefois basées que sur ce qui a été rapporté dans les médias.

«Personne de la Ville n’était là lors de la présentation de la proposition, alors c’est certain qu’on ne connaît pas tous les détails. Mais si ça peut être bénéfique pour la région, pour tout le monde, on ne s’y opposera pas, c’est certain. Une décision devra être prise très prochainement, mais avant il faudra bien étudier le pour et le contre. Car la dernière chose que l’on veut, c’est de voir nos coûts augmenter», ajoute Mme Anglehart-Paulin.

Justement, le processus de révision de la proposition est en cours. Présenté aux membres de la CSR-Restigouche, le dossier a été confié au comité des finances afin qu’il en évalue la viabilité. Les membres de ce dernier doivent d’ailleurs aller visiter les lieux mardi, en présence d’un représentant de la firme de consultant ayant participé à l’élaboration du programme de recyclage.

«Ils veulent évaluer l’état du site et des bâtiments, les coûts d’éventuelles rénovations et ceux de l’entretien afin de voir si ce serait plus profitable à long terme. Personnellement, je trouve que c’est une situation gagnante pour tout le monde, mais ce n’est qu’une impression. On doit en avoir le cœur net d’abord», dit-il.