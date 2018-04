Violente sortie de route sur l’autoroute 2

Plusieurs remorqueurs et travailleurs de la voirie étaient toujours présents sur les lieux de l’accident en fin d’après-midi afin de retirer le véhicule de sa fâcheuse position et d’assurer la sécurité routière.. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Le conducteur d’un camion poids lourd a été légèrement blessé après une violente sortie de route survenue, mardi après-midi, sur l’autoroute 2.

L’accident s’est produit peu après 9h, à la hauteur de la sortie 88 menant à la Communauté rurale de New Denmark, près de Grand-Sault.

Pour des raisons qui demeurent pour l’instant inconnues, le camion-remorque qui circulait seul, en direction est, s’est retrouvé à la renverse sur le terre-plein central.

Pompiers, ambulanciers et policiers de la GRC sont rapidement intervenus sur la scène de l’accident afin de sécuriser les lieux et surtout pour prêter main-forte au conducteur qui est demeuré coincé à l’intérieur de l’habitacle du camion pendant un certain temps.

La GRC a indiqué qu’il est encore trop tôt pour expliquer avec certitude ce qui est à l’origine de l’accident.

Fatigue, malaise soudain, bris mécanique, vitesse excessive, éblouissement par le soleil… sont toutes des hypothèses envisagées par les enquêteurs de la GRC.

Plusieurs remorqueurs et travailleurs de la voirie étaient toujours présents sur les lieux de l’accident en fin d’après-midi afin de retirer le véhicule de sa fâcheuse position et d’assurer la sécurité routière.

D’autres travailleurs s’affairaient au même moment à retirer la marchandise qui se trouvait à l’arrière du camion et à la transporter dans un autre camion-remorque.