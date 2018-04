Bilan positif pour le Festival des mots de la région Chaleur

Avec plus de 33 activités dans les écoles et bibliothèques publiques de la région, les organisateurs du Festival des mots dressent un bilan positif de cet événement annuel, qui s’est déroulé du 19 mars au 6 avril.

Le Festival des mots , qui en est déjà à sa 12e édition, célèbre à sa façon la langue française parlée et écrite dans la région Chaleur, par le biais de la lecture, du cinéma et du jeu.

Le projet Exposition des mots a permis d’obtenir 87 textes de 45 des écoles et une quarantaine de la communauté.

«Le festival est un atout pour la région Chaleur. La Place des auteurs et J’écris ma vie ont aussi été les moments forts du festival cette année. Je ne peux qu’être fier en voyant que les jeunes de la région participent de plus en plus au festival», mentionne Paul Losier, président d’honneur du festival.

Malgré le succès de l’événement, M. Losier ajoute que le festival doit continuer à se faire connaître davantage dans la région.

«Même si on a eu une excellente participation dans plusieurs activités, on devrait trouver une formule pour augmenter la participation en général. Probablement, certaines activités ne seront pas organisées la prochaine édition en raison du manque d’intérêt.»

Le Festival des mots a remis plusieurs prix lors de la cérémonie de clôture, qui a eu lieu au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick(campus de Bathurst).

Cette année, c’est le texte «Mon ami Rubi» de Renée-Gabrielle Comeau qui a remporté le prix coup de coeur du public chez les jeunes. Élève de la 9e année à l’école secondaire Népisiguit, Renée-Gabrielle Comeau en était à sa troisième participation consécutive.

«J’ai présenté un texte sur mon cheval qui s’appelle Rubi. J’aime participer du fait qu’on apprend chaque année de nouvelles choses. Cette année, j’ai aimé le fait qu’il y avait plus de poèmes et de chansons. Cela m’a permis d’enrichir mon vocabulaire en français. Je ne peux qu’être fier d’avoir remporté le prix coup de coeur du public.»

Le prix coup de coeur du public chez les adultes a été remporté par Guy Blanchette (Mon amie Sally). Les gagnants du rallye de l’exposition des mots sont pour leur part Denise Haché (éclaire), Alain Thériault (adulte). Enfin, le rallye recherche a couronné Lucille DUguay (1ère), Ginette Jean (2e) et Paul-Émile Lanteigne (3e).