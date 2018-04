CMA 2024: une candidature interprovinciale est actuellement envisagée

L’idée d’un Congrès mondial acadien présenté conjointement par les comtés de Restigouche et d’Avignon (au Québec) fait son chemin.

Un Congrès mondial acadien en 2024 de Charlo à Maria avec, comme point central, les municipalités de Campbellton et de Pointe-à-la-Croix. Voilà en somme la proposition qui est sur la table et qui a été présentée, mardi soir, aux élus de la MRC d’Avignon en Gaspésie. Un regroupement qui comprend les municipalités situées entre Matapédia et les Plateaux et Maria.

«Le projet est encore très embryonnaire. L’important à ce stade est de sécuriser notre demande d’intention de candidature avant la date limite du 10 mai, et ce, afin de ne pas manquer le bateau pour 2024. On aura ensuite quatre mois, soit jusqu’à la fin octobre, pour voir si tout le monde – y compris le Restigouche – désire embarquer dans le projet. Si c’est le cas, on passera à la prochaine étape en soumettant officiellement notre candidature», explique le maire de Pointe-à-la-Croix, Pascal Bujold.

C’est ce dernier qui est derrière l’idée de cette candidature interprovinciale.

«On fait plus que simplement partager des services entre nous (Gaspésie-Restigouche). On a un sentiment d’appartenance à notre grande région, des racines acadiennes communes et une histoire riche qui date de plusieurs centaines d’années. Je trouve que partager un événement comme le Congrès mondial acadien serait très pertinent et très intéressant pour toutes les communautés de nos deux provinces. C’est l’occasion idéale de s’unir et de tisser des liens encore plus forts. On est mûr pour un tel rassemblement», estime M. Bujold.

Les maires d’Avignon devront maintenant retourner auprès de leur conseil respectif afin de discuter de cette démarche avec leurs membres. Ils devront ensuite aviser la MRC de leurs intentions.

«Je crois que tout le monde autour de la table semblait voir le projet très positivement. Je ne crois pas qu’il y aura d’opposition à ce que l’on formule une lettre d’intention de candidature. Ça ne nous engage à rien et ça nous laisse quelques mois pour bien penser à tout cela», indique M. Bujold.

Côté néo-brunswickois, les élus n’ont pas encore été mis au courant des détails du projet. Ils devraient l’être à la fin du mois lors de la rencontre de la Commission de services régionaux du Restigouche

Projet plus réaliste

On se souviendra qu’un projet similaire touchant le nord du Nouveau-Brunswick et le sud de la péninsule gaspésienne était discuté jusqu’à tout récemment.

On songeait en effet à porter la candidature de la Baie-des-Chaleurs – de Bathurst à Bonaventure (au Québec) – pour l’événement de 2024. Cette idée a toutefois été ébranlée à la suite de l’adoption de nouvelles règles pour la tenue des CMA, notamment en ce qui a trait à la distance.

Les communautés doivent en effet désormais être contenues dans un rayon de 50 km et moins. On laisse un peu de latitude pour les activités secondaires en imposant toutefois qu’elles demeurent la même communauté d’intérêts.

Si 240 kilomètres séparent Bathurst et Bonaventure, la distance entre Charlo et Maria n’est que d’une centaine de kilomètres. Pour ce qui est du rayon de 50 km à partir du point central, on ne dépasserait donc que très légèrement le maximum permis.

«La distance que l’on propose semble beaucoup plus raisonnable et respecte davantage les (nouvelles) exigences pour la Société nationale de l’Acadie pour l’organisation d’un CMA. Sans vouloir enlever quoi que ce soit à la région Chaleur, je crois qu’on peut se permettre de rêver d’organiser le CMA entre le Restigouche et nous uniquement», souligne M. Bujold.

Rappelons que le 6e CMA doit avoir lieu en 2019 dans la région du sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard. Il fait suite au CMA du Madawaska-Témiscouata-Maine.