Frais de scolarité: les étudiants de l’U de M s’alarment

Les représentants des étudiants de l’Université de Moncton invitent le Conseil des gouverneurs à clarifier sa position sur l’augmentation des frais de scolarité. Les étudiants craignent que l’institution ne prenne exemple sur l’Université du Nouveau-Brunswick, où les frais d’inscription seront plus élevés de 20% en moyenne à partir de 2019.

La Fédération des étudiantes et étudiants du campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) et la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB) redoutent que l’Université de Moncton ne décide de réexaminer à la hausse les frais de scolarité pour l’année scolaire 2019-2020.

Le président de la FÉÉCUM, Alexandre Cédric Doucet, a pu consulter le budget qui sera adopté par le Conseil des gouverneurs le 14 avril prochain. Bien que le jeune élu soit soumis à une entente de confidentialité qui l’empêche d’en divulguer les détails, celui-ci s’alarme de la direction que compte prendre l’institution acadienne.

«Il y a des énoncés et des chiffres qui sont très inquiétants pour nos membres et pour nos futurs membres», s’inquiète-t-il.

Une forte hausse de la facture des étudiants, si elle venait à se produire, ne serait pas inédite dans la province. L’Université du Nouveau-Brunswick a en effet décidé le mois dernier l’augmentation des frais de scolarité à partir de l’année 2019-2020 pour les étudiants inscrits après 2019.

En moyenne, les futurs étudiants des deux campus de Fredericton et de Saint-Jean devront débourser 20% de plus qu’aujourd’hui pour étudier. Les étudiants de la faculté de droit accuseront une hausse de plus près de 51% des frais de scolarité.

Une augmentation dont la FÉÉCUM et la FJFNB craignent qu’elle ne donne quelques idées à l’université acadienne.

«Au cours de la dernière année, certains gouverneurs et membres de la haute administration ont démontré une volonté de rattraper l’Université du Nouveau-Brunswick au niveau des frais de scolarité», explique Alexandre Cédric Doucet.

Moins coûteux à l’U de M

En effet, les droits de scolarité à l’Université de Moncton sont encore bien inférieurs à ceux des autres universités de la province. Un étudiant de premier cycle doit débourser en moyenne 5830$ à l’Université de Moncton, contre 6625$ à l’Université du Nouveau-Brunswick et 7995$ à Mount Allison.

En janvier dernier, le gouvernement provincial est parvenu à une entente avec l’Université de Moncton, l’Université du Nouveau-Brunswick et l’Université Mount Allison (Sackville).

En échange de l’augmentation de la contribution financière de Fredericton de 1% par an pour les trois premières années, puis de 2% pour la quatrième année, les trois institutions se sont engagées à plafonner l’augmentation des frais de scolarité à 2% pour les étudiants néo-brunswickois inscrits avant 2019, et ce jusqu’à la fin de leur scolarité.

L’entente rendait cependant possible une revalorisation des frais de scolarité à partir de l’année scolaire 2019-2020 pour les étudiants nouvellement inscrits. Une fenêtre de tir dont pourrait se saisir l’Université de Moncton.

En prévision du 14 avril, date à laquelle le Conseil des gouverneurs de l’Université de Moncton adoptera le budget 2018-2019, la FÉÉCUM et la FJFNB appellent l’institution acadienne à communiquer sur ses intentions, et à prendre en compte les besoins des futurs étudiants.

«Ce qu’on demande au Conseil des gouverneurs, c’est de faire preuve de proactivité et de démontrer leurs prévisions budgétaires pour l’année 2019-2020», indique Alexandre Cédric Doucet.

Dette moyenne de 35 200$

Dans un communiqué de presse publié le 10 avril, la FÉÉCUM et la FJFNB affirment que si l’Université de Moncton reste silencieuse d’ici samedi quant à l’augmentation redoutée des frais de scolarité pour l’année 2019-2020, les deux fédérations devront conclure qu’une telle augmentation est effectivement à prévoir.

Le Conseil des gouverneurs, dans un courriel adressé au journal étudiant Le Front, a cependant annoncé qu’il «ne traitera pas de la question des droits de scolarité pour 2019-2020 lors de sa réunion du 14 avril 2018».

Alexandre Cédric Doucet a par ailleurs rappelé qu’aujourd’hui, la dette moyenne d’un étudiant à l’Université de Moncton à la fin de ses études est de 35 200$. Une somme qui augmentera sans trop de doute si les frais d’inscription venaient à grimper.