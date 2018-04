Dossier – Gagner sa vie grâce aux monnaies virtuelles

James Larlee gagne aujourd’hui sa vie en minant et en échangeant des monnaies virtuelles depuis le sous-sol de sa maison à Dieppe.

Ancien spécialiste en investissement à la Banque Royale du Canada, James Larlee s’est associé à un partenaire d’affaires pour investir dans un peu plus de 5000$ dans du matériel informatique destiné au minage de cryptomonnaies. Il y a un an, ils ont installé sur une simple étagère six cartes graphiques qui fonctionnent 24 heures sur 24.

Ils ont ensuite mis leur machine à disposition des réseaux de monnaies virtuelles, participant à sécuriser les transactions à travers le monde.

«Je voyais le potentiel de faire de l’argent, j’étais intrigué par cette technologie, raconte James Larlee. Le prix est assez bas tout de suite, mais l’année passée on pouvait retirer de belles sommes.»

Au début, cette activité lui a rapporté jusqu’à 1200$ par mois, si bien que l’investissement de départ a été rapidement remboursé. Actuellement, les gains tournent autour de 240$ par mois, ce qui reste suffisant pour couvrir la facture d’électricité et générer un profit.

Son installation participe même à chauffer une partie de la maison. Des ventilateurs tournent d’ailleurs en permanence pour éviter la surchauffe.

En parallèle, James Larlee échange aussi des devises réelles et offre des formations sur le négoce de cryptomonnaies à une centaine d’internautes. Ce spécialiste des marchés regrette surtout de ne pas s’être lancé plus tôt, avant que la valeur du bitcoin n’explose.

«On s’était renseignés il y a quatre ans quand un bitcoin ne valait que 600$ (il valait 8622$ mercredi). On avait un plan d’affaires mais on a décidé de ne pas le faire, on ne savait pas si ça allait être viable et c’était un investissement conséquent. Si on avait commencé en 2014, on serait probablement millionnaires aujourd’hui!»

Qu’est-ce que le minage de bitcoin?

Le bitcoin est l’unité d’un système de paiement virtuel permettant à ses utilisateurs d’échanger des biens et des services via un réseau informatique décentralisé, et qui n’est soumis à aucune banque. Des particuliers ou des entreprises spécialisées (les «mineurs») mettent à disposition leurs ordinateurs pour inscrire et sécuriser toutes les transactions du réseau dans un grand registre public.

Les processeurs compilent les dernières transactions et leur appliquent un calcul mathématique – sorte de puzzle qui nécessite des milliards de tentatives aléatoires avant d’être résolu. Le premier à trouver la réponse au puzzle obtient une récompense de 12,5 bitcoins.

James et son associé ont rejoint un groupe de mineurs, qui mutualise la puissance de calcul de dizaines d’ordinateurs et divise les bénéfices générés en fonction de la contribution de chacun. Chaque jour, leurs gains sont automatiquement convertis en bitcoins, et versés sur leur porte-monnaie électronique.

Un monde en perpétuelle transformation

Plus le réseau bitcoin se développe, plus la puissance de calcul demandée grandit elle aussi.

«La difficulté des problèmes à résoudre augmente avec le temps. Il y a cinq ans, tu pouvais miner des bitcoins avec ton ordinateur personnel. Aujourd’hui, c’est devenu trop difficile pour de simples cartes vidéo.»

C’est la raison pour laquelle James Larlee mine d’autres monnaies virtuelles. Verge, Ethereum, Ripple, il en existe désormais plus de 1500. Son logiciel (Nicehash) se charge de sélectionner automatiquement la monnaie virtuelle la plus rentable.

Conseillerait-il à un néophyte de se lancer? Une réflexion prudente s’impose, prévient le courtier.

«Il faut faire ses calculs, être réaliste et choisir des projections conservatrices. C’est mieux de commencer petit.»

Problème, les mineurs Bitcoin se ruent de plus en plus sur les cartes graphiques. Conséquence: ce composant électronique connaît une véritable pénurie et les prix explosent, au grand dam des amateurs de jeux vidéo.

Verra-t-on des mines de bitcoins s’installer au Nouveau-Brunswick?

L’industrie du minage des bitcoins et autres monnaies numériques explose au Québec, où de plus en plus d’entreprises souhaitent s’implanter. Le Nouveau-Brunswick peut-il profiter lui aussi de cette ruée vers l’or virtuel?

Le «minage» des cryptomonnaies consiste à confirmer grâce à des réseaux d’ordinateurs les transactions réalisées avec des monnaies virtuelles, telles que le bitcoin. Les mines de bitcoins sont en quelque sorte des entrepôts remplis d’ordinateurs puissants qui réalisent des calculs à longueur de journée.

Au cours des derniers mois, Hydro-Québec a reçu une centaine de demandes d’entreprises qui réclament un tarif préférentiel pour miner de la cryptomonnaie. Certains investisseurs semblent également lorgner sur le Nouveau-Brunswick. Énergie NB confirme être en pourparlers avec plusieurs acteurs du secteur.

«Dans les derniers mois, plusieurs entreprises nous ont approchées. Les discussions avec ces entreprises se poursuivent,» indique Marc Belliveau, un porte-parole de la société de la Couronne.

De plus en plus de mineurs de bitcoins se tournent vers le Canada, notamment pour son climat froid indispensable au refroidissement des équipements. Le Québec est particulièrement attrayant pour ces entreprises en raison du faible coût de l’électricité. En effet, les plus gros centres de données peuvent consommer jusqu’à 300 mégawattheures d’électricité.

L’engouement pour le Nouveau-Brunswick n’est pas de la même ampleur car les tarifs y sont plus élevés que dans la Belle Province. Le prix moyen facturé aux clients de grande puissance (plus de 5000 kilowatts) est de 7,86 ¢/kWh à Moncton contre 5,18 ¢/kWh à Montréal.

L’énergie est tout de même meilleur marché au Nouveau-Brunswick que dans les autres provinces des Maritimes. Pour autant; James Larlee, ne crois pas à un développement significatif de cette industrie au Nouveau-Brunswick.

Selon le courtier en monnaies virtuelles, taxes et tarifs restent trop élevés et la province compte très peu de spécialistes dans ce domaine.

«Le Nouveau-Brunswick n’est pas la première place à laquelle pensent les investisseurs. Et je ne pense pas que ça créerait des emplois permanents à grande échelle. C’est un peu comme un pipeline. Une fois installée c’est surtout de la maintenance.»

C’est pourquoi le gouvernement québécois est réticent à l’idée d’ouvrir complètement les vannes à une industrie peu créatrice d’emplois. Ces installations très énergivores ne nécessitent que peu de main-d’oeuvre. Selon Hydro-Québec, les projets soumis permettraient de créer moins d’un emploi par mégawatt.

Une consommation gigantesque

Ces immenses centres informatiques peuvent être particulièrement gourmands en électricité. Certains des projets proposés au Québec réclament 100 mégawatts, soit plus de 20 fois l’énergie nécessaire pour le seul Centre Bell de Montréal. En Islande, la quantité d’énergie consommée pour générer des bitcoins sera bientôt supérieure à celle nécessaire pour alimenter tous les ménages du pays.

Hydro-Québec a d’ailleurs prévenu qu’il ne sera pas possible d’alimenter «la totalité des installations visées par les projets qui lui ont été présentés». La société a entamé une réflexion sur la manière de gérer cette demande exceptionnelle qui s’élèverait à un total de 9000 mégawatts.

Du côté d’Énergie NB, on assure être en mesure de répondre à la demande de ces industries qui consomment beaucoup d’énergie. «Nous les encourageons à s’installer au Nouveau-Brunswick», affirme Marc Belliveau.

«Nous continuerons de travailler vers un équilibre entre attirer de nouveaux clients industriels et continuer d’offrir des tarifs d’électricité fiables et stables à nos clients résidentiels.»