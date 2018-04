350 joueurs d’échecs s’affronteront au tournoi provincial à Bathurst

Anthony Arseneau et Édouard Wilson de l’ÉSN participeront au tournoi provincial d’échecs ce samedi. - Gracieuseté

350 joueurs d’échecs francophones et anglophones participeront au tournoi provincial d’échecs, ce samedi, à l’École secondaire Népisiguit (ÉSN).

Cet événement s’adresse aux jeunes du primaire et du secondaire des différentes écoles de la province. Ce sera la première fois que l’École secondaire Népisiguit accueillera un tel événement.

Le coordonnateur du tournoi, Étienne Noël, déclare que c’est une incroyable opportunité d’accueillir cette compétition dans la région, qui compte d’excellents joueurs d’échecs. Il invite la population de la région Chaleur à venir encourager les jeunes lors de cette épreuve intellectuelle.

Plusieurs joueurs d’échecs de l’ÉSN s’affronteront lors de ce tournoi provincial. Ces derniers souhaitent réaliser un exploit chez eux lors de cette compétition.

«On a sept joueurs d’échecs de l’École secondaire Népisiguit qui peuvent obtenir de bons résultats dans leur catégorie. C’est une occasion pour nos jeunes de se mesurer aux meilleurs de leur catégorie. Nos jeunes vont vivre une excellente expérience lors de ce tournoi. Notre souhait est que certains d’entre eux se qualifient au tournoi national cette année», souligne M. Noël.

Près de 1000 personnes attendues

Pour Édouard Wilson, de l’ÉSN ce tournoi permet de se mesurer aux meilleurs joueurs des autres écoles. Ce dernier déclare qu’il tentera de se surpasser et d’appliquer ce qu’il a appris depuis un an.

«Ça représente, comme à chaque année, mon gros examen. C’est un grand événement pour la province, d’autant plus que, cette année, il se déroule pour la première fois dans ma propre école.»

Son camarade d’école, Anthony Arseneau souligne l’importance de tirer des leçons dans les victoires ainsi que dans les défaites. Il dit qu’une défaite lui permet de s’améliorer et d’apprendre de nouvelles tactiques. Ce dernier souhaite se rendre le plus loin possible dans ce tournoi.

Les organisateurs s’attendent à recevoir près de 1000 personnes, en incluant les participants, cette fin de semaine, à l’École secondaire Népisiguit.

Selon Étienne Noël, c’est important pour l’économie de la région de recevoir près d’un millier de personnes.

«Ce tournoi est une excellente opportunité économique pour les hôtels et les restaurants de la région. Plusieurs parents accompagneront leurs enfants à ce tournoi et ces derniers resteront dans la région pour une journée.»

Le tournoi débutera avec une courte cérémonie, vers 9h, dans la salle Richelieu de l’ÉSN, et les jeux se poursuivront jusqu’en fin d’après-midi.

Les gagnants de cette fin de semaine se qualifieront pour la compétition nationale d’échecs dont la date et le lieu restent à déterminer.