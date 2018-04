Béluga près de Pointe-du-Chêne: mise en garde

Un groupe de conservation rappelle aux gens de ne pas interagir avec les bélugas après qu’une baleine a été aperçue dans le sud-est du Nouveau-Brunswick.

Une photo d’un béluga a été prise ce mois-ci près de Pointe-du-Chêne, une petite communauté de la baie de Shediac, et partagée avec la Marine Animal Response Society.

Le coordonnateur du groupe, Andrew Reid, a déclaré que les bélugas vivent habituellement dans l’estuaire du Saint-Laurent ou plus au nord dans l’Arctique.

Un ou plusieurs spécimens voyageant ensemble ont été repérés dans la région au cours des dernières années.

M. Reid soutient que l’animal n’est pas nécessairement en détresse, mais a averti les spectateurs de garder leurs distances.

«C’est un animal extrêmement curieux, alors ils aiment interagir avec d’autres animaux et avec les humains, a-t-il dit. Cela les amène à avoir moins peur des gens et des bateaux et cela les conduit souvent à être frappés.»

Il soutient qu’il y a quelques observations de bélugas dans la région chaque année, et la société n’intervient généralement pas. Mais dans certains cas, les sauveteurs doivent s’en mêler.

Sauvetage du béluga dans la rivière Nepisiguit. – Acadie Nouvelle: Béatrice Seymour

En juin dernier, un béluga s’est égaré dans le nord du Nouveau-Brunswick et a dû être secouru par voie terrestre, aérienne et maritime avant d’être réuni avec son groupe.

Le béluga de deux mètres de long a été capturé dans la rivière Nepisiquit le 15 juin. On ne sait pas pourquoi la baleine est partie en solitaire et a décidé de rester dans la rivière d’eau douce.

Il a été transporté au Québec, où il a été libéré près de Cacouna après avoir été équipé d’un dispositif de repérage par satellite afin que les agents puissent surveiller ses déplacements.

La population de bélugas du Saint-Laurent est en déclin depuis le début des années 2000 et l’on croit que moins de 900 d’entre eux existent encore.

Ils ont été placés sur la liste des espèces en voie de disparition l’automne dernier.