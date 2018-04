EXCLUSIF : La découverte d’un parasite suscite une grande inquiétude

Le ténia du renard a récemment été signalé chez des renards et des coyotes en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Saskatchewan et en Ontario. - Archives

La découverte récente par des chercheurs de la présence au pays d’un parasite suscite de grandes inquiétudes dans la communauté scientifique.

Plusieurs spécialistes de la faune et de la santé animale qualifient le Echinococcus multilocularis de menace émergente, rien de moins.

C’est l’Institut canadien de la santé animale qui vient en quelque sorte de sonner la cloche d’alarme, même si l’espèce est déjà bien connue par une branche de la communauté scientifique.

Également connu sous le nom de ténia du renard, le petit ver solitaire peut représenter un risque pour les êtres humains et les animaux de compagnie, en particulier les chiens.

L’organisme affirme ainsi que les humains et les chiens peuvent être infectés en ingérant des œufs de ténia provenant des excréments du renard ou du coyote.

Qui plus est, les humains peuvent être infectés par des fruits et des légumes contaminés qui ne sont pas lavés ou en mangeant sans s’être lavé les mains adéquatement, précise l’Institut canadien de la santé animale.

Une fois ingéré par un chien ou une personne, le parasite se développe en une masse affectant habituellement le foie.

Autrefois considéré comme inexistant au Canada, le ténia du renard a récemment été signalé chez des renards et des coyotes en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Saskatchewan et en Ontario.

Rien n’indique encore qu’il y aurait présence du Echinococcus multilocularis en sol néo-brunswickois, mais sa présence ici est inévitable, selon certains spécialistes consultés par l’Acadie Nouvelle.

Andrew Peregrine est selon plusieurs le plus fin connaisseur au pays des questions relatives à ce ver solitaire et des parasites. L’espèce ne semble avoir aucun secret pour le vétérinaire d’origine britannique.

Le réputé enseignant au Collège vétérinaire de l’Ontario de l’Université de Guelph est plus que formel: les Néo-Brunswickois auront bientôt à composer avec le ténia du renard.

«On sait maintenant que le parasite est répandu dans le sud de l’Ontario. De manière réaliste, ce n’est qu’une question de temps avant que le parasite ne se trouve dans la région du Nouveau-Brunswick», a indiqué Andrew Peregrine à l’Acadie Nouvelle.

La présence prochaine – voire actuelle – en sol néo-brunswickois du ver plus qu’indésirable pourrait s’expliquer fort simplement.

Considérant le fait qu’il y a beaucoup de renards, de coyotes et de chiens au Nouveau-Brunswick, comme dans les régions où la présence du Echinococcus multilocularis a été remarquée, il est ainsi aisé de penser que le ver va assurément se retrouver au Nouveau-Brunswick un jour ou l’autre.

Un chercheur de l’Université Purdue, dans l’État de l’Indiana, a publié dès 2003 les résultats d’une enquête qui portait sur les dangers reliés aux œufs de ténia.

«Les Ténias adultes retrouvés chez les chiens et les chats causent généralement peu de pathologie et sont d’importance clinique mineure. Cependant, cela peut également causer une maladie grave et potentiellement mortelle chez les humains, les animaux domestiques et dans la faune», peut-on lire dans le rapport du Dr Kevin R. Kazacos.

«À l’échelle mondiale, des infections larvaires avec les ténias du genre Echinococcus représentent certaines des plus graves et importantes maladies transmissibles de l’animal à l’humain», écrit également le responsable du département de pathobiologie vétérinaire de l’Université Purdue.

D’autres études tendent de plus à démontrer que l’espèce est insensible à la congélation, la preuve étant sa présence remarquée dans des territoires aussi froids que le Nord canadien, l’Alaska et la Sibérie.

Le feu ou une quelconque source de chaleur intense peuvent toutefois venir aisément à bout de l’intrigant et puissant parasite.

Des voix plus rassurantes au sujet du ver indésirable

Le chercheur Gary Conboy, du Collège vétérinaire de l’Atlantique, se montre un peu moins craintif et alarmant que certains de ses collègues scientifiques.

«Des cas d’infections dans les provinces maritimes par le Echinococcus multilocularis n’ont pas été signalés à ce jour et cette région n’est pas considérée comme endémique pour ces parasites. L’espèce la plus préoccupante n’a pas été observée plus à l’est que l’Ontario», a expliqué le vétérinaire de Charlottetown.

«Malheureusement, nous ne connaissons pas la réponse à la question de savoir si elle finira par s’étendre aux Provinces maritimes ou si des facteurs inconnus l’empêcherait de le faire. Mon niveau d’inquiétude pour notre région augmentera considérablement si des rapports semblent montrer qu’il se propage à travers le Québec», a ajouté le Dr. Conboy.

En entrevue à l’Acadie Nouvelle, le spécialiste des parasites a de plus indiqué avec certitude que le ver solitaire n’a pas été détecté dans la population de renards roux de l’Île-du-Prince-Édouard.

Le ministère du Développement de l’énergie et des ressources se veut également un peu plus rassurant.

L’Unité des Services de laboratoire vétérinaire et pathologie du gouvernement provincial a indiqué que le Echinococcus multilocularis n’a toujours pas été détecté à ce jour au Nouveau-Brunswick.

«Il n’y a aucune certitude qu’il apparaîtra ici, mais c’est une possibilité, d’autant plus que de plus en plus de gens se rendent dans des endroits où le parasite est trouvé, et parfois emmènent leurs chiens avec eux», a toutefois reconnu le Dr. James Goltz, le responsable de l’unité.

«Le Laboratoire vétérinaire provincial du Nouveau-Brunswick et le Réseau canadien pour la santé de la faune du Collège vétérinaire de l’Atlantique reçoivent tous les deux des animaux sauvages morts pour examen à la nécropsie provenant de diverses sources. Les examens de nécropsie sont complets et systématiques, et détectent tous les problèmes présents chez les animaux, contribuant ainsi à la surveillance des maladies de tous types chez la faune», a ajouté le spécialiste du gouvernement.

Selon lui, même s’il n’y a pas de programme spécifique au Nouveau-Brunswick pour surveiller les parasites dans la faune, il y a beaucoup d’activités qui contribuent à élargir considérablement les connaissances.

«Au fur et à mesure que de nouvelles maladies continuent d’émerger dans le monde, l’information pertinente est transmise par les voies appropriées afin que les ministères soient au courant et puissent se préparer aux risques identifiés qui pourraient mettre en danger la faune du Nouveau-Brunswick, les animaux de compagnie et la santé humaine», de conclure James Goltz.

Des conseils pour prévenir la présence du ténia du renard

Une hygiène stricte avec lavage des mains après toute manipulation (y compris caresses) de chien, chat (ou renard). Ne pas porter la main à la bouche, au nez ou aux yeux entre temps.

N’en déplaise aux amoureux d’animaux de compagnie, les coups de langue de chiens et chats, surtout sur les mains et le visage, doivent être évités.

Les chiens et chats ne devraient pas avoir accès aux potagers où ils risquent d’uriner et déféquer.

Les animaux domestiques ne doivent pas manger dans les assiettes des humains ni les lécher.

Les légumes, baies au sol, particulièrement les fraises, les champignons et les bleuets sauvages doivent être cuits ou soigneusement nettoyés si des carnivores (dont chiens et chats) y ont accès.

Une attention particulière doit être portée à l’hygiène de la part des personnes immunitairement fragile.

Ne jamais manipuler les carcasses de chiens, chats ou renards sans précaution.

Source: École nationale vétérinaire de Lyon