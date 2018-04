Les villes jouent du coude pour attirer les autobus de touristes

Plus de 600 autobus s’arrêtent chaque été au site du homard géant. - Archives

Mine de rien, la saison touristique 2018 est à nos portes, alors que des centaines d’autobus bondés de touristes prendront sous peu la route à destination du Nouveau-Brunswick.

De l’avis de plusieurs experts consultés par l’Acadie Nouvelle, des dizaines de milliers de visiteurs en provenance du Québec et de l’étranger vont bientôt s’entasser dans des autobus nolisés afin de partir à la découverte des charmes de l’Acadie et du reste de la province.

La saison touristique s’amorcera de façon informelle au cours des prochaines semaines.

Alors que les agences de voyages québécoises déploient plus que jamais leurs stratégies de marketing afin de séduire les voyageurs, ceux-ci devraient commencer à fouler le sol néo-brunswickois très bientôt.

Un premier autobus prendra la direction du Nouveau-Brunswick le 1er mai, dans le cadre d’un voyage de groupe organisé par l’agence montréalaise Sinorama, qui attire une clientèle asiatique.

Ce premier périple à destination du Nouveau-Brunswick et du reste des Maritimes affiche complet depuis déjà quelques semaines, signe évident du potentiel touristique que l’on retrouve un peu partout à travers la province.

Les agences de voyages étant des entreprises privées qui n’ont pas nécessairement de comptes à rendre aux gouvernements et aux associations touristiques, il s’avère difficile d’évaluer le nombre exact de visiteurs qui s’arrêteront au Nouveau-Brunswick d’ici l’automne prochain et les retombées économiques engendrées par ces derniers.

«Le ministère est heureux d’apprendre que de tels voyages organisés ont dans leurs itinéraires plusieurs régions du Nouveau-Brunswick comme destination à visiter. Ceci démontre que le Nouveau-Brunswick est de plus en plus une destination de premier choix», a expliqué Johanne LeBlanc, qui est porte-parole gouvernementale.

«Par contre, le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ne possède pas en ce moment les outils pour récolter des données spécifiques qui indiqueraient le nombre et l’origine des visiteurs qui font de tels voyages», a-t-elle ajouté.

De l’avis de plusieurs, les autobus et les touristes seront une fois de plus forts nombreux dans la province en 2018.

Entre mai et octobre 2017 seulement, pas moins de 426 autobus avec à bord près de 21 000 touristes ont fait un arrêt à la Côte magnétique de Moncton, un des incontournables pour les agences de voyages et les visiteurs, a fait savoir Charlene Fox, la coordonnatrice des ventes et des voyages en groupe à Tourisme Moncton.

«Nous avons au-delà de 600 autobus qui s’arrêtent chaque été au site du homard géant à l’entrée ouest de la municipalité et nos hôtels accommodent durant la saison estivale plusieurs groupes provenant d’autocars», a pour sa part laissé savoir Danny Pellerin, le directeur du développement économique et du tourisme à Shediac.

La longue liste d’incontournables au Nouveau-Brunswick comprend aussi le Casino de Moncton, la dune de sable de Bouctouche, le pont de la Confédération, les rochers Hopewell et ses pots de fleurs, le Pays de la Sagouine, le musée Kings Landing et le Village historique acadien.

«Nos forfaits en groupes accompagnés au Nouveau-Brunswick représentent des valeurs sûres chaque année, ils sont finement planifiés et appréciés de notre clientèle qui découvre ou redécouvre cette belle région qu’est l’Acadie», a indiqué Annie Champagne, la directrice du marketing de l’agence Groupe Voyages Québec.

Selon elle, la saison touristique 2018 pourrait s’avérer fort intéressante au Nouveau-Brunswick, alors que les nombreuses agences de voyages sont actuellement en pleine quête de clients à la recherche d’un peu d’évasion.

«Le tour des Maritimes, c’est un classique chez nous depuis plusieurs années. Il est particulièrement populaire auprès des retraités», a pour sa part affirmé Cristelle Cormier, la directrice des ventes et du marketing chez Tours Chanteclerc.

L’entreprise promet à ses clients la découverte de la culture acadienne et de sa riche histoire, rien de moins.

À elle seule, l’agence Sinorama a planifié près d’une quarantaine de voyages organisés à destination des Maritimes d’ici octobre.

Contrairement à ses concurrents, l’entreprise ne semble pas vouloir privilégier outre mesure les infrastructures touristiques acadiennes, préférant les beautés des Chutes réversibles à Saint-Jean ou du pont couvert de Hartland au charme du Jardin botanique du N.-B.

Le grossiste en voyages fait quand même bien des heureux au Nouveau-Brunswick.

«En pleine saison touristique, il n’est pas rare de voir arriver chaque jour deux ou trois autobus en même temps et qui sont bondés. Les visiteurs, dont beaucoup sont d’origine chinoise, arrêtent un moment pour admirer nos chutes», se réjouit Marco Ouellette, le responsable du tourisme à la municipalité de Grand-Sault.

Ironie du sort, les gouvernements du Canada et de la Chine ont proclamé 2018 comme étant l’Année du tourisme Canada-Chine.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a pour sa part clairement laissé entendre le mois dernier qu’il cible plus que jamais le marché touristique chinois.

Des villes en compétition les unes contre les autres

Manger à Fredericton ou à Shediac? Dormir à Moncton ou à Bathurst? Visiter la maison d’Anne aux pignons verts à l’Î.-P.-É ou bien Campbellton, la capitale du saumon?

Si ces questions sont simples, les réponses à ces interrogations sont au contraire le résultat d’un travail des plus complexe et acharné mené par différents intervenants-clés du milieu touristique au Nouveau-Brunswick.

Par exemple, Charlene Fox aimerait voir une agence de voyages ajouter une nuitée d’hôtel à Moncton plutôt qu’à Bathurst, Halifax ou à Summerside.

«Ça représente des dépenses importantes en hébergement, en carburant, des repas dans les restaurants et des achats de souvenirs à Moncton plutôt qu’à d’autres endroits», illustre la coordonnatrice des ventes et des voyages en groupe à Tourisme Moncton.

Opérations de séduction, visites des différents sites touristiques par des spécialistes des agences de voyages et intense lobbying dans les congrès et foires commerciales sont monnaie courante dans l’industrie touristique expliquent les nombreux intervenants consultés par l’Acadie Nouvelle.

Les jeux de coulisse et la loi du plus fort semblent de mise dans cette lucrative et convoitée industrie du tourisme.

«Dans un évènement important relié au tourisme comme le salon Bienvenue Québec, la délégation de Moncton effectue de 30 à 45 rencontres formelles en seulement deux jours. C’est de vendre Moncton en huit minutes, comme du speed-dating!», raconte Charlene Fox.

Selon l’Association de l’industrie touristique du Nouveau-Brunswick et le gouvernement provincial, le tourisme représente plus de 30 000 emplois directs et près de 9% de la population active de la province.

Les rapports indiquent aussi que les visiteurs dépensent environ 1,3 milliard de dollars au Nouveau-Brunswick en plus d’ajouter environ 100 millions de dollars dans les coffres provinciaux en recettes fiscales, ce qui fait du tourisme le troisième secteur de services en importance de la province.