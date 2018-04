Un membre d’une coopérative d’habitation résiste à son éviction

Une dispute entre la Coopérative d’habitation l’Érablière de Moncton et un de ses membres se déplace devant les tribunaux. Jean Berthélémé risque de se retrouver à la rue.

Un avis de poursuite a été déposé à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick au nom de la coopérative l’Érablière contre M. Berthélémé le 14 mars. L’Acadie Nouvelle en a obtenu copie.

Les déboires entre le membre et l’administration de L’Érablière ont commencé en 2015. M. Berthélémé souhaitait entre autres qu’un comité soit formé pour améliorer les communications de la communauté de 138 membres.

Le conseil d’administration a rejeté l’idée de former un comité, mais a avisé son locataire que des changements seraient progressivement apportés. La situation a dérapé à partir de ce moment.

La poursuite allègue que M. Berthélémé aurait porté «plusieurs commentaires négatifs à l’endroit du conseil et du gérant» de L’Érablière.

Il a aussi contacté des organismes externes à la coopérative afin de mieux comprendre le fonctionnement d’une telle organisation, dit-il. Des membres du conseil auraient eu vent des démarches du membre qui aurait tenu des «commentaires dérogatoires visant à atteindre à l’intégrité et la réputation du conseil d’administration» de l’endroit lors de ses entretiens avec des non-membres de la coopérative.

«Ce n’est pas faux que j’ai parlé à des personnes de l’extérieur, avoue le résident. J’ai appelé des gens de l’industrie qui ont un intérêt professionnel de me parler et discuter de coopérative.»

Son but, soutient-il, en cherchant de l’information sur le fonctionnement d’autres coopératives d’habitation était d’éduquer les membres de L’Érablière.

«Je ne fais pas ça seulement pour moi. Je comprends et j’adhère au principe coopératif. Je me suis informé depuis deux ans. Je sais que j’ai raison, mais je ne le fais pas juste pour dire que j’ai raison. Je regarde autour de moi, il y a des membres qui ne sont pas informés et je vois qu’on profite de l’ignorance des gens. Je ne dirais pas comment, mais le fait qu’ils ne sont pas éduqués est un problème», a confié M. Berthélémé.

Harcèlement et expulsion

La poursuite avance également que M. Berthélémé aurait «harcelé» deux autres membres de L’Érablière, en juillet et en août 2016. Le conseil de la coopérative décide d’expulser le résident.

«Le 26 septembre, le conseil d’administration de L’Érablière après avoir étudié à fond les plaintes, actions et comportements de M. Berthelémé, a décidé d’entamer le processus d’éviction», peut-on lire dans l’avis de poursuite.

Le processus s’éternise. Un avis de requête est déposé à la Cour du Banc de la Reine pour obliger le résident à quitter la coopérative. Après avoir étudié le cas, le juge a ordonné, le 15 février 2018, que le dossier soit plutôt conduit comme une action en justice en raison d’une «contestation importante des faits».

Aidé de son avocat, Martin Aubin, M. Berthélémé a résisté à son éviction jusqu’ici et dément les allégations de harcèlement et les autres accusations.

«Jean est une personne qui parle librement et qui a critiqué librement les politiques du conseil de gestion. Une coopérative c’est censé être un exemple de la démocratie en action par la participation du membre. Dans ses démarches pour apporter des réformes à la façon dont la coopérative est gérée, il y a quelqu’un qui s’est plaint que Jean était peut-être un petit peu trop insistant, donc ils ont appelé ça du harcèlement. Ça viendrait de deux personnes», a déclaré Me Aubin à l’Acadie Nouvelle.

Le principal intéressé croit que les membres du conseil de L’Érablière et son président, Philippe Beaulieu en ont contre lui.

«Le conseil d’administration semble penser que je suis indésirable. Je n’irai pas plus loin», a confié M. Bertéhlémé.

Jean Berthélémé a joint la coopérative d’habitation L’Érablière en 1988. Il a quitté l’endroit en 1998 pour y revenir en 2001. Il a donc cumulé 27 années comme membre de la coopérative situé sur le chemin McLaughlin à Moncton.

Il avoue de son propre chef qu’il a la «tête dure» et c’est pourquoi il n’a pas encore déménagé.

M. Beaulieu a refusé notre demande d’entrevue affirmant qu’il n’émettra aucun commentaire puisque l’affaire est devant les tribunaux.