Un Néo-Brunswickois dans la tanière des dragons

Un citoyen de Campbellton tentera de convaincre le panel de la populaire émission anglophone Dragons’ Den d’investir dans son projet, un programme d’enseignement de golf en ligne.

Retenu lors des auditions de Fredericton, le mois dernier, Claude LeBlanc se rendra maintenant à Toronto en début mai afin d’affronter les «dragons» – ces entrepreneurs à succès – de l’émission Dragons’ Den. L’objectif: les convaincre qu’apprendre le golf en ligne peut-être non seulement possible, mais aussi payant.

«Il n’y a pas de plate-forme d’enseignement de golf au pays, où les gens peuvent suivre un programme bien structuré en ligne, avec des photos, des vidéos et des exercices à accomplir. C’est un marché inexploité et je crois qu’il y a là un énorme potentiel», croit le golfeur.

Enseignant d’éducation physique de formation, M. LeBlanc possède également les certifications nationales d’enseignement professionnel de golf et de gestion d’un terrain. Il a aussi un livre à son actif au niveau de l’enseignement de ce sport.

Visionnaire dans l’âme, M. Leblanc travaille sur son concept depuis plusieurs années. À preuve, il a fait l’acquisition du nom de son site (teachinggolfonline.com) il y a plus de quinze ans en vue de développer son produit.

«Il y a de moins en moins de gens qui suivent des cours de golf, et la raison principale c’est le temps. Un autre facteur important c’est la gêne de devoir apprendre en présence d’un pro et souvent d’un grand groupe. Mais je me suis dit, si on peut prendre des cours de guitares en ligne, allez à son propre rythme, alors pourquoi ne pas le faire avec le golf?», raconte M. LeBlanc.

Le principe? Les personnes qui s’inscrivent au programme obtiennent un code leur donnant accès à un plan par étapes qui traite des principaux mouvements (coup d’approche, élan, coup roulé, etc.), des stratégies et de la planification du jeu. Tous les deux jours, les utilisateurs reçoivent leurs «devoirs» dans leur boite courriel.

ocument de lecture, photos, clips vidéos… Les participants auront ainsi une vingtaine de leçons qu’ils pourront consulter par la suite.

Ce qu’il attend des dragons? «J’ai investi énormément de temps et d’argent dans cette aventure, car j’y crois vraiment. Il y a certes des choses qui peuvent être améliorées, comme les graphiques, mais à la base le contenu est solide tout comme le concept. Toutefois, je ne suis vraiment pas un pro de la mise en marché. Le marketing, c’est ma grande faiblesse. Ce dont j’aurais besoin, c’est des partenaires qui pourraient m’aider à ce chapitre, me guider. C’est ce que je recherche en allant là-bas», dit-il, sans cacher sa nervosité de devoir ainsi affronter une horde de gens d’affaires aguerris.

«Je crois que ce sera une belle expérience. Même si je reviens sans partenaire, mon produit aura tout de même obtenu une grande visibilité et à partir de là, on verra bien», dit-il.

M. LeBlanc verrait bien son programme être distribué à l’ensemble du pays. Il rêve de le retrouver dans les magasins de sport ou à grande surface. «Mais il y a aussi des opportunités pour les écoles et les clubs de golfs. On pourrait développer des partenariats avec des associations professionnelles ou même certains golfeurs. Ça n’a pas de limite», indique-t-il avec enthousiasme.

Pour le moment, le programme n’est disponible qu’en anglais. Mais sa traduction est en cours.

En attendant que son projet débloque, Claude LeBlanc enseigne l’éducation physique à l’école Aux quatre vents de Dalhousie. Et quoi de mieux, pour un golfeur, que de partager sa grande passion. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Le golf à l’école

Après avoir géré pendant plusieurs années des clubs de golf, M. LeBlanc est retourné momentanément à ses premiers amours, l’enseignement scolaire. Depuis quelques mois, il enseigne l’éducation physique à l’école secondaire Aux quatre vents de Dalhousie. Et puisqu’il a des affinités particulières pour le golf, celui-ci a décidé d’inclure ce sport à son curriculum d’enseignement.

Ainsi, une cinquantaine d’élèves du Restigouche-Est suivent désormais une formation en golf. De ce nombre, une demi-douzaine seulement avaient déjà frappé des balles.

«Je trouve que c’est vraiment une belle occasion de faire connaître le sport, montrer aux jeunes quelque chose qu’ils connaissent moins. Ça va peut-être leur insuffler le goût de jouer de façon régulière et, qui sait, fournir une relève à nos clubs», dit-il.

Le programme a pu voir le jour grâce à des dons d’équipements (bâtons) de la part de la communauté. Les élèves pratiquent ainsi leur élan sur un immense filet, font des coups roulés ou encore s’amusent à être le plus près possible des cibles avec leurs coups d’approche.

Le résultat est concluant? «Certains aiment, d’autres moins. Mais il y a une belle participation. Pour le moment, tout se fait à l’intérieur, mais dès que nous en aurons la chance nous irons frapper des balles à l’extérieur. On prévoit même une sortie au terrain lorsque celui-ci sera prêt», explique l’enseignant.