Les pêcheurs de bar rayé pourront ramener trois poissons par jour

La limite de prises de bar rayé dans le sud du golfe du Saint-Laurent sera fixée à trois poissons par jour, tous les jours de la saison, a annoncé Dominic LeBlanc, ministre des Pêches et des Océans, vendredi.

Cette année, la période de rétention débutera le 15 avril et se terminera le 31 octobre.

La pêche ne sera pas autorisée dans une section de 6,5 km de la rivière Miramichi nord-ouest pendant cinq jours durant la période de frai, laquelle a lieu aux alentours de la mi-mai à la mi-juin. La section fermée à la pêche a été réduite par rapport à l’année dernière, passant de 9,8 km à 6,5 km. La durée de la fermeture sera aussi réduite, passant de 9 jours en 2017 à 5 jours en 2018. Il s’agit de la seule frayère confirmée pour cette population de bars rayés. Le personnel du MPO sur place surveillera les activités de frai afin de déterminer la période de fermeture de la pêche. Un avis aux pêcheurs sera publié sur le site Web de la région du Golfe avisant le public des détails de la fermeture.

Les mesures de gestion de la saison tiennent compte des commentaires issus des consultations tenues à l’automne 2017 et à l’hiver 2018. Au cours de cette période, le MPO a consulté les Premières Nations, des organisations autochtones, des organisations de pêche et les ministères provinciaux, et a tenu des consultations en ligne pour le grand public.

En bref

• La pêche récréative au bar rayé aura lieu du 15 avril au 31 octobre 2018 dans les eaux de marée. La saison dans les eaux intérieures sera ouverte du 1er mai au 15 septembre, sauf dans le système de la rivière Miramichi, qui sera ouverte du 15 avril au 15 octobre.

• La limite de prises sera fixée à trois poissons par jour comparativement à 2017 où la limite de prises quotidiennes était d’un poisson par jour du 15 avril au 14 juin et du 1er septembre au 31 octobre et de deux poissons par jour du 15 juin au 31août.

• La fourchette de taille légale comprend une longueur minimale de 50 cm et une longueur maximale de 65 cm.

• Lorsqu’on utilise des appâts, il est obligatoire d’utiliser des hameçons circulaires droits sans ardillon.

• Tous les autres renseignements se trouvent dans l’avis aux pêcheurs récréatifs.