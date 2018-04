Un village du N.-B. secoué par des tremblements de terre

Deux ans après qu’une mystérieuse série de tremblements de terre ait secoué les maisons et les nerfs des citoyens d’un village du Nouveau-Brunswick, tout a recommencé.

Séismes Canada a enregistré 22 tremblements de terre au Nouveau-Brunswick au cours des 30 derniers jours, la plupart près de McAdam, à l’extrémité ouest de la province, près de la frontière avec les États-Unis.

Selon le maire Ken Stannix, les tremblements de terre surprennent les gens, produisant souvent un bruit plus fort qu’un coup de feu.

«Quand je l’ai entendu la première fois, c’est comme si le réservoir d’eau chaude avait explosé dans le sous-sol. Puis nous avons réalisé que c’étaient encore ces tremblements de terre.»

«Cela vous réveille au milieu de la nuit, mais nous nous sommes habitués. Vous vous réveillez et vous vous dites: Ça doit être un tremblement de terre. Et puis vous entendez quelques secousses plus douces et c’est terminé. »

Stephen Halchuk, sismologue à Ressources naturelles Canada, mentionne que tous les récents séismes ont été de faible intensité – moins de trois sur l’échelle de Richter.

«Depuis le 27 mars, nous avons eu un séisme d’une magnitude de 2,6 près de McAdam et ensuite plusieurs événements minuscules.»

«La plupart des tremblements de terre au Nouveau-Brunswick sont de magnitude trois ou moins. Au cours du dernier siècle, il est arrivé que nous en obtenions de plus gros. Mais les tremblements de terre de deux ou moins sur l’échelle de Richter ne sont pas vraiment hors de l’ordinaire», a-t-il déclaré.

Selon lui, les séismes au Nouveau-Brunswick ont ​​tendance à se produire dans le nord-est et sud-ouest de la province.

Il a ajouté que même s’il y a eu des tremblements de terre dans diverses régions de la province au cours du dernier mois, rien n’indique une tendance à la hausse à long terme.

M. Halchuk soutient qu’il y a eu plusieurs épisodes de séismes légers au cours des dernières années dans l’est de l’Amérique du Nord, en particulier dans les régions voisines du Maine et du Connecticut.

Au début de 2016, plus de 100 tremblements de terre ont secoué la région de McAdam, mais aucune cause n’a jamais été trouvée. Le mystère persiste.

M. Stannix rappelle que des résidents inquiets avaient engorgé la ligne téléphonique de l’hôtel de ville en 2016 pour signaler les maisons tremblantes et les fenêtres brisées, mais cette fois les gens affrontent la situation avec plus de calme.

«Les gens n’ont pas été si nerveux, les tremblements sont moins nombreux et moins importants.»