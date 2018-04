Avertissement de pluie verglaçante dans le nord de la province

Dans un bulletin météorologique spécial, Environnement Canada prévoit une longue période de pluie verglaçante, surtout dans le nord de la province.

Un système météorologique qui se déplace lentement devrait occasionner un mélange de précipitations hivernales sur certains secteurs du sud de l’Ontario, du Québec et de la Nouvelle-Angleterre au cours des deux prochains jours; le système envahira le Nouveau-Brunswick plus tard lundi.

En ce moment, on prévoit que les précipitations commenceront sous forme de pluie verglaçante ou de grésil tard lundi après-midi ou en soirée, mais qu’elles se changeront assez rapidement en pluie dans les secteurs sud de la province. La pluie verglaçante et le grésil pourraient persister dans le nord de la province lundi soir, dans la nuit de lundi à mardi et mardi matin.

Le Québec sur le qui-vive

Samedi, l’agence fédérale a émis des avertissements de tempête et de pluie verglaçante pour le sud de l’Ontario, où l’on s’attend à des pannes de courant généralisées.

L’intense dépression devrait gagner le Québec dimanche, puis déferler sur le nord et l’est de la province jusqu’à mardi.

Le météorologue Steve Boily précise que le mercure oscillera alors autour du point de congélation, ce qui pourrait transformer la nature des précipitations sur la grande région de Montréal, sur la vallée de l’Outaouais et sur l’Estrie.

« Aller au travail lundi matin risque d’être chaotique et peut-être que la fin de journée va être encore pire si on se retrouve avec 24 heures de pluie verglaçante, signale-t-il. Je ne veux pas être alarmiste, mais ce n’est pas un scénario à exclure. »

La dernière fois qu’une tempête d’une telle envergure ait frappé Montréal à la mi-avril remonte à 2007, souligne le météorologue d’Environnement Canada.

La pluie verglaçante n’épargnera pas Trois-Rivières et Québec dans sa course vers la pointe de la Gaspésie.

Au nord du fleuve Saint-Laurent, entre Mont-Laurier et la Côte-Nord, en passant par le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on recevra plutôt de la neige. Des accumulations de jusqu’à 30 centimètres sont attendues, rapporte Steve Boily.

Pour les automobilistes qui envisageaient une visite au garage, M. Boily recommande d’attendre la fin de la semaine avant de remiser leurs pneus d’hiver.

Hydro-Québec « en vigie »

Hydro-Québec surveille la progression de la tempête. La société d’État est « en vigie » et déterminera dimanche si ses effectifs doivent être renforcés, selon un porte-parole.

Des équipes sont en veille, indique Jonathan Côté, même si l’épisode de verglas s’annonce peu inquiétant.

« Pour l’instant, ce qu’on attend, c’est du verglas suivi immédiatement de pluie, souligne-t-il. Dans ce genre de situation-là, le verglas a tendance à moins coller sur nos équipements, donc c’est moins problématique. »

« Mais on garde un oeil là-dessus pour s’assurer d’avoir tous les effectifs nécessaires pour faire face à la tempête quand ça se précisera demain », a ajouté M. Côté, en entrevue téléphonique avec La Presse canadienne.

Dans la foulée de la crise du verglas, Hydro-Québec a d’ailleurs solidifié son réseau pour qu’il tienne le coup sous le poids de la glace.

En janvier 1998, quelque 110 millimètres de verglas étaient tombés sur le sud du Québec, privant plus de trois millions de personnes d’électricité.

Aujourd’hui, les pylônes ne seraient pas entraînés si facilement dans un effet domino et le réseau d’acheminement du courant a été reconfiguré pour une plus grande flexibilité, affirme Hydro-Québec.