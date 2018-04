Mandat d’arrestation pancanadien pour un homme d’Oromocto

Le District de l’Ouest de la GRC sollicite l’aide du public pour retrouver un homme en liberté illégale.

Un mandat d’arrestation pancanadien a été lancé contre Caleb Elijah Smith, 21 ans, d’Oromocto, pour manquement à des conditions. La police a fait plusieurs tentatives pour le retrouver, sans succès.

Caleb Smith mesure 5 pi 6 po et pèse 130 livres. Il a les cheveux roux et les yeux bruns. Il a plusieurs tatouages très visibles, dont les lettres « ASAP » sur la gorge, les mots « BEAT DOWN » sur les jointures, le nom « SMITH » dans le dos et plusieurs autres tatouages sur les bras et les avant-bras.

La police croit qu’il serait dans la région d’Oromocto.

Quiconque croit savoir où se trouve Caleb Smith est prié de communiquer avec le Détachement d’Oromocto au 506-357-4300 ou avec son service de police local. Pour conserver l’anonymat, il est aussi possible de communiquer avec Échec au crime par téléphone au 1 800 222-8477 ou par Internet à www.crimenb.ca.