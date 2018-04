Coupable de contacts sexuels et de leurre d’enfant

Un homme de 29 ans a plaidé coupable à des accusations de contacts sexuels et de leurre d’enfant.

Le 12 avril 2018, la GRC a été informée d’un incident impliquant un homme de 29 ans et une mineure à Pennfield, dans le sud de la province. L’homme a été arrêté et un appareil électronique a été saisi.

Kyle Wayne Amero, de Pennfield, a comparu en cour provinciale à Saint John le 13 avril et a été inculpé de contacts sexuels, de leurre d’enfant et de manquement à un engagement. Il a plaidé coupable aux trois accusations et a été mis en garde à vue. Il comparaîtra en cour le 24 mai pour connaître sa sentence.