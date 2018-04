Avertissement de verglas dans le Nord, danger d’inondations dans le Sud

Environnement Canada a émis un avertissement de pluie verglaçante pour plusieurs régions de la province.

Selon le dernier bulletin de l’agence, émis dans la nuit de dimanche à lundi, la pluie verglaçante devrait débuter lundi soir et se poursuivre jusqu’à mardi.

«Une dépression approchera lentement le Nouveau-Brunswick lundi, occasionnant un mélange de précipitations, indique Environnement Canada. Les précipitations commenceront à tomber sous forme de grésil, d’averses de neige ou d’averses de pluie lundi, puis elles se changeront en pluie verglaçante lundi soir et la nuit prochaine et persisteront jusqu’à mardi.»

L’accumulation la plus importante devrait tomber sur le nord du Nouveau-Brunswick, où l’agence prévoit jusqu’à 15 mm de pluie verglaçante.

L’avertissement de pluie verglaçante est toutefois également en vigueur pour les régions de Kent, du Sud-Est et de Miramichi, notamment.

Dans les régions plus au sud (Fredericton, Oromocto, Fundy, Saint-Jean, St. Stephen et Sussex), Environnement Canada prévoit de forte pluie lundi et mardi. L’agence prévoit jusqu’à 40 mm de pluie.

«Des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres.»