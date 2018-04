Un véhicule est tombé dans la rivière Tetagouche, dimanche midi, à Bathurst.

Selon la police, un homme âgé de 84 ans, de Beresford, qui circulait en direction nord sur la côte Tetagouche, dimanche midi, a dévié de sa trajectoire. Il est passé par dessus la barrière de sécurité pour se retrouver dans la rivière.

Selon Jeff Chiasson de la police de Bathurst, l’homme a été victime d’un malaise.

« L’homme a été transporté à l’hôpital et on n’a pas plus de détails sur son état de santé.» –