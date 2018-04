Bathurst: un centre-ville de plus en plus attrayant

Le centre-ville de Bathurst est en effervescence et redevient une composante importante du développement économique de la région Chaleur.

Au cours des 12 derniers mois, le centre-ville de Bathurst a attiré près d’une vingtaine d’entreprises. D’autres commerces, dont une brasserie et un restaurant doivent ouvrir leurs portes dans les prochains mois, indique Chris Daigle, coordonnateur de la Corporation de la revitalisation du centre-ville de Bathurst.

Pour expliquer ce dynamisme, M. Daigle mentionne que la revitalisation ainsi que les différents événements culturels donnent plus de visibilité aux commerces et entreprises qui s’installent dans le secteur.

«Un centre-ville attrayant est une bonne indication du dynamisme économique de la région de Bathurst.»

De son côté, le maire de Bathurst, Paolo Fongemie, dit que c’est encourageant de voir autant de commerces et entreprises ouvrir leurs portes au coeur de la ville. Il souligne que la volonté de son conseil a toujours été de mettre en valeur le centre-ville et d’encourager l’entrepreneuriat.

Selon lui, les petites et moyennes entreprises jouent un rôle important dans le développement de sa communauté.

«Lorsqu’on a plus d’une vingtaine de nouvelles entreprises en 12 mois, c’est promoteur. Il y a un an, il y avait beaucoup de locaux vacants sur la rue Main. Ce résultat est le fruit d’un excellent travail entre la municipalité et ses différents partenaires.»

Les différents programmes, dont la Ruche et Start Up Chaleur, ainsi que la CBDC Chaleur, sont d’importants outils pour les entrepreneurs de la région. Le maire Fongemie souligne qu’un certain nombre de nouveaux commerces appartiennent à des immigrants, qui se sont établis dans la région.

«L’immigration est une des solutions et on voit le résultat dans nos communautés. C’est important de continuer le programme de mentorat de la Ruche destiné aux immigrants.»

Au nombre des nouveaux commerces figurent un magasin d’épicerie africaine (Adjamé épicerie africaine). Sa propriétaire, Olive Mahi confie que cela fait à peine un mois qu’elle a déménagé son magasin de la rue Saint-Pierre à la rue Main. Mme Mahi soutient que son magasin est ainsi plus accessible et attire plus de clients.

La rue Main traverse le centre-ville de Bathurst d’ouest en est.

«Le fait d’avoir d’autres commerces à côté permet d’avoir plus de visibilité et d’attirer de potentiels clients.»

Katherine Lanteigne, une des propriétaires du restaurant Au Bootlegger à Bathurst, est d’avis que l’achalandage sur la rue Main est une aubaine pour les commerces.

«Cela fera une bientôt une année que notre restaurant est ouvert. Nous sommes satisfaits du niveau d’achalandage et de visibilité.»

Vent de changement au centre-ville de Bathurst

Andréa-Duguay Cormier , propriétaire de la Confiserie Andréa confie que le centre-ville devient de plus en plus vibrant.

«Il y a de cela quelques années, ce n’était pas intéressant de voir l’état du centre-ville. Ce n’était pas intéressant d’avoir un centre-ville fantôme. Les débuts ont été difficiles, non seulement pour se faire connaître, mais aussi de demeurer en activité.»

«Ça prenait de nouveaux commerces et surtout de jeunes entrepreneurs pour faire revivre le centre-ville. Au niveau de l’achalandage, c’est sûr que c’est plus positif que les dernières années. Malgré ce regain d’activité, je pense que nous devons trouver des solutions innovantes pour attirer la jeune clientèle.»

Il y a de cela 28 ans que Catherine Mclaughlin a ouvert son magasin Catherine & Company sur la rue Main. Elle confie que le visage du centre-ville a considérablement changé au fil des années. Selon elle, il n’y avait pas assez de commerces pour répondre aux besoins des clients.

«Je trouve que l’ouverture d’une variété de commerces a permis de répondre à ce certain besoin dans la communauté. Cela fait que nous avons maintenant des clients qui viennent d’autres régions, dont la Péninsule acadienne, et Campbellton pour magasiner chez nous.»

Le dynamisme du centre-ville de Bathurst fait aussi le bonheur de certains clients.

Un résident de Bathurst, Alexandre LeBlanc apprécie que les magasins offrent une variété d’articles et de produits.

«Et je pense que les commerçants et la Ville doivent faire davantage pour encourager l’achat local.»

Le maire de Bathurst, Paolo Fongemie soutient que d’autres commerces et centre de services doivent ouvrir leurs portes dans la prochaine année dans d’autres secteurs de la municipalité.