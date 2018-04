La pluie verglaçante entraîne des fermetures en série

La pluie verglaçante qui s’abat sur la portion nord de la province complique la tâche aux automobilistes et provoque de nombreuses fermetures.

Les écoles et les bureaux du District Scolaire Francophone Nord-Est et Nord-Ouest sont fermées pour la journée ainsi que les écoles du District Anglophone Nord.

Dans le District scolaire francophone Sud, les écoles de Miramichi, de Richibucto, de Baie Sainte-Anne, de Rogersville et de Saint-Louis sont également fermées.

Le CCNB de Campbellton est fermé pour la journée, celui de Bathurst le sera au moins jusqu’à midi.

Le campus d’Edmundston de l’Université de Moncton, est fermé jusqu’à 10 h.

Les bureaux de l’U de M, campus de Bathurst, sont fermées jusqu’à midi.

Verglas et vent

Le Nord de la province est touché par un mélange de pluie et de pluie verglaçante. La pluie verglaçante se changera en pluie ce matin sur les régions du Centre et cet après-midi dans le Nord-Est. La quantité la plus importante tombera sur le Centre-Nord de la province ou plus de 15 mm de pluie verglaçante sont possibles.

De plus, les vents forts de l’est – de 30 km/h avec rafales à 50 km/h – agiront de concert avec une série de marées à fortes amplitudes pour donner des niveaux d’eau plus élevés que la normale et un fort ressac dans la baie des Chaleurs à la marée haute tôt mercredi matin.

Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes. Faites preuve de prudence lorsque vous marchez ou conduisez dans les secteurs touchés.

Dans le Sud de la province, Environnement Canada prévoit de 10 à 15 mm de pluie avec des vents du sud-est de 40 km/h, avec rafales à 70 km/h.