Prix de l’essence: 10 cents moins cher au N.-B. que la moyenne nationale

Après avoir eu droit à un léger répit à la pompe la semaine dernière, les conducteurs néo-brunswickois devront probablement s’ajuster à une nouvelle hausse des prix, jeudi matin.

L’analyste en chef de Gasbuddy, Dan McTeague, prédit une augmentation de 2 cents au litre de sans-plomb d’ici la fin de la semaine au Nouveau-Brunswick et dans l’ensemble des Provinces atlantiques.

Des calculs effectués par l’Acadie Nouvelle à partir de données du marché NYMEX laissent aussi prévoir une hausse de 2 cents au prix maximum de l’essence.

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick établit de nouveaux prix maximums des produits pétroliers chaque jeudi à 0h01. D’ici là, le prix maximum de l’essence ordinaire libre-service est de 124,9 cents le litre.

À pareille date, l’an dernier, il était de 116,5 cents le litre.

Selon M. McTeague, de nombreux facteurs continuent de pousser le prix à la hausse, y compris les températures anormalement froides.

«Des températures d’hiver qui durent plus longtemps que la normale continuent de créer une forte demande pour le carburant diesel et le mazout, bien après leur saison de pointe habituelle. Cela augmente la possibilité de prix plus élevé de l’essence une fois la température plus chaude arrivée.»

Le prix moyen de l’essence au Nouveau-Brunswick, mardi avant-midi, était de 120,9 cents le litre, selon Gasbuddy. Il s’agit du deuxième prix le plus bas parmi toutes les provinces, et d’un niveau près de 10 cents plus bas que la moyenne nationale (130,4 cents le litre).

Les prix les plus bas au Nouveau-Brunswick mardi matin, toujours selon Gasbuddy, étaient à Shediac et à Moncton, où des stations services affichent des prix de moins de 118,6 cents le litre.

Les prix les plus élevés étaient à Woodstock, à Lamèque, à Shippagan et à Hartford, où au moins une station services vend le sans-plomb à 124,6 cents le litre ou plus.

Les prix les plus élevés au pays sont en Colombie-Britannique (134,4 cents le litre en moyenne), alors que les plus bas sont en Saskatchewan (116,1 cents le litre).

Les prédictions sur l’essence ne tiennent pas compte de facteurs imprévisibles comme des phénomènes météorologiques graves et des changements soudains du prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Elles ont été établies en se servant des données les plus récentes disponibles. Elles doivent néanmoins être considérées avec prudence.

Les données du marché NYMEX ont été obtenues sur le site internet barchart.com.