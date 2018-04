Beaubassin-Est: des citoyens menacent d’entamer un processus de défusion

Un projet de camping controversé dans la Communauté rurale de Beaubassin-Est (CRBE) a refait surface lors d’une réunion extraordinaire du conseil municipal mardi soir.

Pierre Vautour a imaginé un terrain de camping sur 29 arpents situés en bordure du chemin Euclide-Leger et de la route 133. Il contiendrait environ 210 lots, une piscine, une cantine, un service de buanderie et même un parc pour les enfants en plus de chalets.

Le projet de Cap-Brûlé avait déjà obtenu l’aval du conseil municipal en 2016, mais non sans que plusieurs conditions soient exigées. Une de ces conditions obligeait M. Vautour à commencer ses travaux dans une période de deux ans.

L’étude d’impact environnemental se ferait toutefois toujours attendre, engendrant un retard dans le début des travaux de construction.

Mardi soir, une demande de rezonage a été présentée aux membres du conseil municipal afin de permettre à M. Vautour d’obtenir une extension de deux ans sur la condition concernant le début de la construction.

Plusieurs citoyens ont écrit au conseil municipal en prévision de l’audience publique afin de faire part de leur mécontentement. Une vingtaine de lettres ont été lues mardi soir par le greffier par intérim, Yves Léger. La protection de l’environnement – il y a des terres humides sur le lot visé – et la sécurité routière sont les principales préoccupations des citoyens.

Une dizaine de citoyens ont aussi pris la parole lors de l’audience publique. Luc LeBlanc était plutôt en faveur du projet, mais la sécurité routière à cet endroit précis de la route 133 l’inquiète également.

«La préoccupation pour la sécurité est très importante», a-t-il indiqué au conseil.

André Touchburn, porte-parole d’un groupe de citoyens de Cap-Brûlé, a aussi pris la parole. Il a lancé une importante menace au conseil municipal si jamais il accordait l’extension de deux ans à M. Vautour. Les citoyens de Cap-Brûlé seraient prêts à entamer des démarches pour se séparer de la CRBE.

«Avec tout le travail qu’il fait jusqu’à présent je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas lui permettre de continuer», a justifié le conseiller Michel Gaudet.

À l’unanimité, les membres du conseil ont ainsi voté en faveur de l’extension. M. Touchburn est-il prêt à mettre sa menace à exécution?

«On va continuer les discussions que nous avons déjà commencées. Je pense qu’on n’a pas le choix. Ça fait depuis 2002 que notre communauté essaie de prévenir la destruction de l’environnement et de notre qualité de vie», a confié M. Touchburn à l’Acadie Nouvelle.

«C’est purement une bataille. C’est ici que ça se passe et ici on ne peut pas se faire entendre. La décision du conseil municipal a été unanime malgré l’opposition de la communauté», a-t-il ajouté.

La sécurité routière est également sa principale préoccupation.

«L’entrée au parc est par la route 133, une route provinciale. Les gens y roulent à une vitesse de 80 km/h et c’est dangereux d’avoir du trafic commercial à cet endroit-là. On s’inquiète pour la sécurité publique», a indiqué M. Touchburn,

Une pente masquant la visibilité des conducteurs près de l’entrée prévue du terrain de camping est la source des complications entourant le projet. Le développeur du terrain de camping travaille avec le gouvernement provincial à ce sujet en plus de l’étude d’impact environnemental. Plusieurs options ont été proposées. Il ne les communique pas pour l’instant, mais il assure que tout avance bien.

«Je me sens bien. Ils ont pris une bonne décision en nous accordant cette extension de deux ans – j’espère que ça ne prendra pas deux ans – pour conclure le processus de l’étude d’impact environnemental. Nous travaillons avec le gouvernement provincial à ce sujet. Ils nous restent quelques petites choses à finir. Nous y sommes presque. Avec cette extension, ça nous donnera le temps de finir», a avancé M. Vautour.

En fait, si tout va comme prévu, M. Vautour croit pouvoir commencer la construction cet été pour ouvrir au printemps 2019. Au début du processus, il pensait ouvrir son terrain de camping, son premier, au printemps 2017.