Les vents de mardi ont eu raison du mât du Sugarloaf

Les forts vents qui ont soufflé sur le Restigouche mardi ont eu raison du mât qui faisait flotter le drapeau du Canada au sommet du mont Sugarloaf.

Le gérant du parc provincial, Greg Dion, a confirmé que la structure s’est effondrée mardi en après-midi en raison des vents et possiblement de l’accumulation de verglas.

«Le mât n’est pas tombé. Son ancrage semble avoir tenu bon. Mais ce qu’on a pu constater par contre c’est qu’il s’est plié en deux à environ une douzaine de pieds du sol», explique-t-il, précisant qu’il n’a toutefois toujours pas pu constater en personne des dégâts en raison des pistes encore verglacées.

Le mât, qui faisait 35 pieds en tout, n’était pas âgé. Il avait été installé au sommet de la montagne à l’été 2014 par une équipe composée de pompiers et de policiers de la région ainsi que d’employés de l’usine AV Cell.

Ce geste visait à remettre en place un mât et un drapeau au sommet de la montagne, deux items qui étaient absents depuis des années après avoir été vandalisés.

La réintroduction du mât (et du drapeau) au sommet était l’œuvre du policier Stephen Dibblee de la Gendarmerie Royale du Canada. Avec ce geste, il voulait redonner un peu de lustre et de fierté à la montagne puisque le drapeau était considéré comme une icône touristique – un signe d’accueil – qui marque l’arrivée au Nouveau-Brunswick.

M. Dibble avait réussi à amasser plus de 5000$ en dons monétaires de divers organismes et municipalités.

À l’époque, le groupe avait reçu l’autorisation de la direction du parc pour installer un mât au sommet de la montagne. En retour, celle-ci s’était engagée à entretenir le mât, notamment à changer le drapeau lorsque celui-ci devenait trop usé.

À qui reviendra maintenant le mandat de remplacer le mât (et de débourser les coûts que cela implique)?

«On s’était compromis à un entretien mineur, mais là c’est quand même quelque chose de majeur. Il s’agissait d’un mât neuf, extrêmement solide. On n’a jamais pensé qu’il casserait de la sorte. Son éventuel remplacement n’a jamais été vraiment quelque chose que nous avons abordé», explique M. Dion.

Selon lui, les promoteurs du projet – dont M. Dibblee – auraient été mis au courant de la situation et travailleraient déjà à une solution.

«De notre côté on va prendre le temps d’analyser la situation. Ce n’est arrivé qu’hier (mardi), on n’a même pas vu les travaux qu’il y a à faire. C’est donc encore un peu tôt pour nous de parler de remplacement et de réparations», souligne pour sa part M. Dion.