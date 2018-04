Petit-Rocher: des citoyens préoccupés par la qualité de l’eau potable

Cela fait plusieurs années que Petit-Rocher est confrontée à des problèmes d’eau potable. Des citoyens de Petit-Rocher interpellent la municipalité et exigent qu’elle agisse rapidement pour corriger ces problèmes.

Plusieurs analyses ont démontré de manière fréquente une présence dans l’eau de trihalométhane (THM), une substance chimique qui se forme au contact du chlore avec des matières organiques. D’après les analyses, le niveau de THM dépassait les normes fixées par Santé Canada.

Après avoir demandé une analyse détaillée de la qualité de son eau potable, Petit-Rocher a été informé de la présence d’acides haloacétiques (AHA) lors de trois prélèvements réalisés sur une période de six mois.

«Il s’est avéré que le niveau d’acides haloacétiques dépasse les normes fixées par Santé Canada. Dans le passé, on ne faisait pas ce genre d’évaluation parce que ce n’est pas une exigence de la province», a expliqué le maire Luc Desjardins.

«Les dernières analyses de mars indiquent que le niveau du THM est en dessous du seuil des normes de Santé Canada.»

Patrick Mallet siège au sein du comité formé par la municipalité, pour donner suite à l’étude sur la qualité de l’eau. M. Mallet confie qu’il a installé un système de filtration d’eau au coût de 2500$. Il déplore le fait que la municipalité ait reçu le rapport du consultant en janvier et qu’elle ait décidé de ne pas aviser la population.

«Le conseil municipal doit agir le plus vite possible. La population est déjà au courant qu’il y a un problème avec l’eau. Ma femme et moi envisageons de nous retirer du comité mis sur pied par la municipalité.»

De son côté, le maire Desjardins reconnaît qu’il y a eu des ratés dans les communications.

«Lorsque les ingénieurs ont fait la présentation du rapport, on aurait peut-être dû aviser les citoyens.»

Selon un document remis à l’Acadie Nouvelle par le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick, il est recommandé aux gens d’utiliser un filtre à charbon actif fixé à un pichet, au robinet ou à l’entrée d’eau de leur demeure. Les citoyens peuvent aussi boire de l’eau en bouteille.

Impacts sur la santé humaine

D’après le maire Desjardins, le THM n’est pas un danger immédiat sur la santé humaine. Pour ce qui est de l’acide haloacétique, le maire précise qu’il n’existe pas de lien causal entre l’absorption de ce produit et le cancer.

«Selon les scientifiques, il faudrait être exposé à des taux élevés de THM sur une très longue période pour développer des problèmes de santé. Santé Canada juge un niveau d’exposition acceptable pour une durée de vie (70 ans) sans risque accru pour la santé», peut-on lire dans le document du ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick.

Le rapport du consultant embauché par Petit-Rocher recommande la construction d’une usine de filtration d’eau sur le site de la prise d’eau existante. Les coûts liés à cette construction sont estimés à 3,5 millions$.

Dans le rapport du consultant, il est mentionné que la municipalité pourrait demander un financement du programme Fonds Chantier Canada à hauteur de 75%.

À ce sujet, le maire Desjardins dit attendre de connaître les lignes directrices du nouveau programme d’infrastructure du Canada afin d’être en mesure de déterminer le coût réel de la portion fédérale et de la portion municipale.

Le maire Desjardins déclare que la population sera consultée et qu’une décision sera prise d’ici l’automne.

La source d’approvisionnement en eau de Petit-Rocher est la rivière Nigadoo.