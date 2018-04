Plasma sanguin: déjà des centaines de donneurs à la clinique privée de Moncton

Des opposants aux dons rémunérés de produits sanguins avaient manifesté leur mécontentement publiquement à plus d’une reprise. - Archives

La clinique de collecte de plasma à but lucratif de Moncton fait son petit bout de chemin. L’établissement controversé a attiré des centaines de donneurs depuis son ouverture l’année dernière, selon son patron.

C’est en mai 2017 que la clinique privée de Canadian Plasma Resources –la première et la seule en son genre dans la province– a ouvert ses portes à des fins de formation sur la promenade Elmwood.

La nouvelle n’était pas passée inaperçue dans la région à l’époque; des opposants aux dons rémunérés de produits sanguins avaient manifesté leur mécontentement publiquement à plus d’une reprise.

La clinique a fini par franchir toutes les étapes nécessaires et à obtenir le feu vert de Santé Canada, en juillet dernier. Elle a alors pu passer en vitesse supérieure et commencer à vendre le plasma collecté dans ses locaux de Moncton.

Le PDG de Canadian Plasma Resources, Barzin Bahardoust, rapporte aujourd’hui que tout se passe à peu près comme prévu.

«Les choses vont bien. On ajoute progressivement des donneurs à notre opération et on prend de l’expansion», dit-il en entrevue téléphonique.

Il affirme que quelques centaines de personnes se sont inscrites afin de donner du plasma (en échange duquel elles reçoivent de 30 à 50$ par don). Cette composante liquide du sang est ensuite vendue à des fabricants de produits pharmaceutiques.

Barzin Bahardoust dit être sur la bonne voie pour atteindre l’objectif qu’il s’était fixé l’année dernière, soit de collecter 1000 dons par semaine d’ici à juillet 2019.

«Je crois –et ce n’est peut-être pas un nombre exact– que nous avons enregistré près de 500 donneurs à Moncton jusqu’à maintenant. (…) On collecte environ 200 dons par semaine.»

La porte reste ouverte à une deuxième clinique au N.-B.

Canadian Plasma Resources compte une seule autre clinique au pays, à Saskatoon, en Saskatchewan.

Lorsqu’on demande à Barzin Bahardoust s’il compte étendre son réseau au Nouveau-Brunswick ou ailleurs, il dit qu’il souhaite ouvrir deux nouveaux sites de collecte l’année prochaine. Mais il ne sait pas encore où il le fera.

«On n’est pas sûr. Mais c’est sûr que le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan, où l’on a présentement des cliniques, seraient des options pour nous. Nous pourrions aussi potentiellement regarder du côté d’autres provinces telles que le Manitoba ou la Nouvelle-Écosse. Mais il n’y a rien de prévu jusqu’à maintenant.»

Avant de prendre une décision, il veut notamment voir quel est le rendement de ses deux cliniques actuelles.

Il souhaite aussi voir ce qui ressortira du rapport d’un comité d’experts mandaté par Santé Canada afin de se pencher sur l’approvisionnement en produits dérivés du plasma. Le document, commandé en 2017, est attendu prochainement.

Il faut interdire au secteur privé de vendre du plasma sanguin

Un organisme canadien demande au gouvernement de la Nouvelle-Écosse d’interdire au secteur privé de vendre du plasma sanguin, parce que ce modèle dissuaderait les donneurs de sang volontaires et mettrait en péril la sécurité des patients.

Kat Lanteigne, de l’organisme «BloodWatch.org», a rencontré le personnel politique du ministre provincial de la Santé, Randy Delorey, pour que son gouvernement adopte une loi qui interdirait à des entreprises comme Canadian Plasma Resources de s’installer en Nouvelle-Écosse.

Canadian Plasma Resources a déjà obtenu une licence d’exploitation de Santé Canada, et Mme Lanteigne croit que cette entreprise songe à s’installer en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique.

«BloodWatch.org» tente de convaincre les gouvernements de ces deux provinces d’imiter le Québec, l’Ontario et l’Alberta, qui interdisent la vente de sang, de plasma ou de tout autre tissu humain par une entreprise privée. Mme Lanteigne soutient que ces entreprises «volent» des donneurs volontaires au système public.

Le ministre Delorey, qui a déjà discuté de cette question avec le Syndicat des infirmières de la Nouvelle-Écosse, a indiqué la semaine dernière que son gouvernement n’avait pas encore fait son lit; il attend notamment la publication, ce printemps, d’un rapport d’experts de Santé Canada.

Canadian Plasma Resources possède déjà des cliniques de prélèvement au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan, qui versent 50 $ par don de sang.

Barzin Bahardoust, chef de la direction de Canadian Plasma Resources, soutient qu’environ 85 pour cent des produits dérivés du plasma sanguin utilisés au Canada sont fabriqués, de fait, à partir de plasma recueilli aux États-Unis contre rétribution.

«Le taux d’autosuffisance au Canada diminue constamment, et il vaudrait mieux, selon nous, pouvoir compter sur une industrie canadienne réglementée et supervisée par Santé Canada», a-t-il plaidé en entrevue.